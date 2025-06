AS Roma verandert clublogo en laat langgekoesterde wens van fans in vervulling gaan

AS Roma heeft besloten zijn clublogo te veranderen. Eigenaren Dan Friedkin en Ryan Friedkin maken dat bekend in een open brief, waarin zij terugblikken op het seizoen en vooruitkijken naar de toekomst. Met het nieuwe logo gaat een langgekoesterde wens van de supporters in vervulling.

Roma viert in juni 2027 zijn honderdste verjaardag en als eerbetoon aan de vorige generaties en logo's heeft de club besloten die mijlpaal te vieren met een nieuw logo, een gemoderniseerde versie van het allereerste logo.

In het eerste logo van Roma waren de letters 'ASR' prominent aanwezig, onder Romulus en Remus, de mythologische stichters van Rome, en de wolvin die hen opvoedde.

Enkele jaren daargelaten bevatte het logo altijd de letters 'ASR', maar daar kwam in 2013 verandering in. 'ASR' verdween en daarvoor kwam 'Roma' in de plaats. Een beslissing waar de fans van Roma niet blij mee waren.

Nu keert 'ASR' terug in het logo. "Een logo dat de ziel van deze club belichaamt", schrijven de Friedkins. "Deze beslissing, genomen met diep respect voor onze traditie en in reactie op de oprechte wensen van onze supporters, is een eerbetoon aan de identiteit van Roma."

"Het weerspiegelt onze overtuiging dat de symbolen van een club ertoe doen en dat het eren van onze wortels essentieel is voor het bouwen aan onze toekomst."

"De toewijding van onze familie aan Roma is nog nooit zo sterk geweest. Het is een toewijding aan uitmuntendheid, aan structuur, aan een duidelijke identiteit. Maar bovenal is het een toewijding aan de toekomst van deze club – een toekomst die een nieuw stadion omvat."

Roma hoopt in 2028/29 een eigen stadion te hebben. Nu deelt de club het Stadio Olimpico met aartsrivaal Lazio. "Een thuishaven die onze fans waardig is, een nalatenschap voor de volgende generaties en een geschenk van de club aan deze eeuwige stad. Een majestueus nieuw Colosseum, een geschenk dat we beloven te realiseren", aldus de Friedkins.