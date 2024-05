AS Roma moet na nederlaag tegen Atalanta hopen op overwinning Atalanta

Atalanta heeft een grote stap richting Champions League-voetbal gezet. La Dea won met 2-1 van directe concurrent AS Roma en staat nu met 63 punten vijfde, terwijl Roma zesde staat met 60 punten én een duel meer gespeeld heeft. Door de nederlaag van Roma zijn Bologna en Juventus zeker van Champions League-deelname komend seizoen. Roma moet, nu de kans op kwalificatie voor het miljardenbal via de competitie zeer ver weg is, hopen op Europa League-winst van Atalanta én hopen dat die ploeg buiten de top vier in de Serie A eindigt. Als Roma dan ook nog eens plek zes vasthoudt, gaat de ploeg van Daniele De Rossi alsnog de Champions League in.

Aan de kant van Atalanta stonden er met Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon drie Nederlanders aan de aftrap. Een andere voormalig Eredivisionist, Gianluca Scamacca, stond in de punt van de aanval. Bij Roma ontbrak de niet fitte Paulo Dybala, terwijl Rick Karsdorp andermaal op de bank moest plaatsnemen. Rasmus Kristensen kreeg de voorkeur op de rechtsbackpositie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Atalanta was vanaf het begin de betere ploeg en bestormde het doel van Roma-doelman Mile Svilar al vroeg. De Belgisch-Servische sluitpost moest al snel in actie komen, om een kopbal van Berat Djimsiti te keren. Net nadat Roma wat meer grip op de wedstrijd leek te krijgen, kwam Atalanta op voorsprong. Een dieptebal van Scamacca kwam terecht bij Charles De Ketelaere, die Gianluca Mancini uitkapte alsof hij er niet stond en koelbloedig afrondde: 1-0.

De herhaling van de eerste treffer was amper voorbij toen de Belg zijn tweede van de avond maakte. Koopmeiners werd door Scamacca de diepte ingestuurd en leek te gaan voor een chipballetje over Svilar, maar legde terug op De Ketelaere. Dat bleek een uitstekende zet, want de Belg rondde de fraaie aanval simpel af: 2-0.

Een schitterende dieptebal van Angeliño had Roma terug in de wedstrijd kunnen brengen. El Shaarawy was de bestemming van de pass, maar Il Faraone produceerde een uiterst zwak schot, dat naast hobbelde. De mogelijkheid voor de Romeinen veranderde het spelbeeld echter niet, en Atalanta liet meermaals na om de 3-0 aan te tekenen. Onder meer De Ketelaere en Hateboer hadden het vizier niet op scherp staan.

Ook na rust was Atalanta dichter bij de 3-0 dan Roma bij de 2-1, zo bleek onder meer uit een fraaie aanval van de thuisploeg. Mario Pasalic combineerde fraai met Ademola Lookman, die de bal teruggaf op Pasalic en zag hoe Svilar ternauwernood kon redden op een poging van de Kroaat. De Roon zag zijn poging enkele ogenblikken ternauwernood naast vliegen.

De Roon speelde aan de overkant een negatieve hoofdrol, toen hij Tammy Abraham onderuithaalde en dat moest bekopen met een strafschop. Lorenzo Pellegrini ging achter de bal staan en werkte de bal achter Marco Carnesecchi, die enkele centimeters tekortkwam om de poging van zijn landgenoot te keren: 2-1.

Roma was lange tijd kansloos in het Gewiss Stadium, maar na de aansluitingstreffer veranderden de zaken. Zo liet Lukaku een prima kans liggen, door recht op Carnesecchi af te schieten.

De Rossi bracht Sardar Azmoun binnen de lijnen om toch nog de gelijkmaker proberen te forceren. Het was echter Atalanta dat meermaals dicht bij zijn volgende treffer kwam, via Lookman en Aleksey Miranchuk. Ook Koopmeiners faalde, voor open doel, maar dat bleek uiteindelijk geen dure misser voor Atalanta te zijn.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties