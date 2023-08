AS Roma moet mede door Ngonge nog altijd wachten op eerste Serie A-zege

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 22:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:16

AS Roma moet nog altijd wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van trainer José Mourinho speelde vorig weekend al teleurstellend gelijk tegen Salernitana (2-2) en daar kwam zaterdagavond een nieuwe domper bovenop. Op bezoek in Verona bleek Hellas met 2-1 te sterk. Ondrej Duda opende al vroeg de score, waarna de Slowaak ook nog de assist in huis had op de goal van Cyril Ngonge. Houssem Aouar maakte na rust zijn eerste voor Roma, maar een comeback leidde dat niet in. Eerder op de dag zorgde Frosinone voor een grote verrassing door Atalanta met 2-1 te verslaan. Abdou Harroui, ex-Sparta, zorgde met een fraaie solo-goal voor de openingstreffer.

Er leek niets aan de hand voor Roma toen Hellas in de vierde minuut in balbezit kwam. Filippo Terracciano besloot van een meter of twintig uit te halen en daar had Rui Patrício geen goed antwoord op. De Portugees werkte de bal slecht weg, waardoor Duda kon binnentikken: 1-0. Roma wachtte zodoende een zware wedstrijd tegen het defensief compacte Hellas, al kwam de ploeg van Mourinho wel bijna op 1-1. Uit een hoekschop van Lorenzo Pellegrini kopte Bryan Cristante echter tegen de lat. Pellegrini probeerde het even later zelf, maar zag zijn fraaie actie niet beloond worden met een goal. Zijn poging ging net naast. Roma leek een strafschop te krijgen na vermeend hands van Martin Hongla, maar de Kameroener bleek de bal in zijn maag te hebben gekregen: penalty ingetrokken.

Op slag van rust maakte voormalig Eredivisionist Ngonge er zelfs 2-0 van. Chris Smalling verdedigde zwak en kon niet voorkomen dat de Belg de lange hoek vond uit een scherpe counteraanval. Na rust kwam Roma dicht bij de aansluitingstreffer via Stephan El Shaarawy. De Italiaan met Egyptische roots zag Lorenzo Montipo knap redding brengen. Nog voor het uur had Roma zijn treffer alsnog te pakken. Montipo zag er dit keer niet goed uit bij een klutssituatie, waardoor Aouar kon binnenkoppen: 2-1. Een nieuwe meevaller voor Roma was de directe rode kaart voor Hellas-verdediger Isak Hien, die de doorgebroken Andrea Belotti neerhaalde. Pellegrini was vervolgens dicht bij de 2-2 uit een vrije trap, maar weer troffen de Romeinen de lat. Ondanks tien minuten aan blessuretijd zat een gelijkmaker er niet meer in voor Roma.

Frosinone - Atalanta 2-1

Eerder op zaterdag zorgde Frosinone voor een verrassing door Atalanta met 2-1 te verslaan. Bij de promovendus greep voormalig Spartaan Abdou Harroui een absolute hoofdrol. De middenvelder stoomde na balverlies van Ademola Lookman op vanaf het middenveld, kapte, en deed zijn schot in de verre hoek belanden: 1-0. Niet veel later werd Teun Koopmeiners, net als Marten de Roon basisspeler, gevonden in de zestien. Hij was niet zelfzuchtig en gaf af op Davide Zappacosta, die bij de tweede paal wild over schoot. Aan de andere kant viel de treffer wél. Bij een hoekschop greep niemand in, waardoor Ilario Monterisi kon binnentikken: 2-0. Tien minuten na rust deed Atalanta wat terug via Duván Zapata, die hard raakschoot. Giorgio Scalvini had voor de 2-2 moeten zorgen, maar zijn poging werd gekeerd door Michele Cerofolini.

