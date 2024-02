AS Roma loopt na prachtgoal Huijsen uit naar klinkende zege richting Feyenoord

AS Roma heeft na een prima optreden drie punten overgehouden aan het duel met Frosinone. De ploeg van trainer Daniele De Rossi won met 0-3. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Dean Huijsen, die op prachtige wijze raak schoot. Sardar Azmoun en Leandro Paredes vergrootten de marge in de tweede helft. Roma, dat zesde staat, kent zo een uitstekende generale repetitie voor de return in de Europa League tegen Feyenoord.

Roma wist de ban een kleine tien minuten voor het rustsignaal te breken. Gianluca Mancini passte op Huijsen, die opstoomde en na een fraaie dribbel de verre hoek vond met een geplaatst schot: 0-1.

Huijsen werd in de rust vervangen door Diego Llorente en zag vanaf de bank hoe Azmoun er in minuut 71 0-2 van maakte. De Iraniër kon simpel binnentikken, nadat doelman Stefano Turati een matig antwoord had op een afstandsknal van Bryan Cristante.

In de slotfase werd het ook nog 0-3. Tommaso Baldanzi schoot tegen de arm van Caleb Okoli aan en na een VAR-check ging de bal op de stip. Paredes ontfermde zich over het buitenkansje en stuurde Turati de verkeerde hoek in. Zo tankt Roma het nodige vertrouwen voor het duel met Feyenoord, dat donderdag op het programma staat.

