In de zoektocht naar een nieuwe trainer is AS Roma uitgekomen bij Stefano Pioli. De Italiaan is momenteel de eindverantwoordelijke bij Al-Nassr, maar staat volgens La Gazzetta dello Sport open voor een dienstverband bij Roma, waar hij op pole position staat.

Huidig Roma-trainer Claudio Ranieri is volgens de fameuze roze krant groot voorstander van de komst van Pioli. Ranieri was tussen 1993 en 1997 de trainer van Fiorentina, waar Pioli tussen 1993 en 1995 als voetballer onder contract stond.

“Ik heb veel geleerd van Ranieri”, stelde de inmiddels inmiddels 59-jarige Pioli aan het begin van zijn trainerscarrière. Ranieri antwoordde een paar jaar later dat Pioli hem al was voorbijgestreefd. “Hij geeft zoveel aan het Italiaanse voetbal”, klonk het lovend uit de mond van Ranieri (73).

Ranieri besloot eerder dit seizoen om na afloop van de huidige jaargang te stoppen als trainer. De verwachting is dat de architect van het Leicester City-sprookje in 2016 een directiefunctie gaat vervullen bij Roma, en gezien de korte lijntjes en uitstekende verstandhouding met Pioli ligt een samenwerking in de lijn der verwachting.

Pioli heeft bij Al-Nassr niet helemaal aan de verwachtingen kunnen voldoen. De ploeg van sterspeler Cristiano Ronaldo staat slechts derde in de Saudi Pro League, op tien punten achterstand van koploper Ittihad Club.

Bovendien meldde Sport Italia-journalist Gianluigi Longari onlangs dat Ronaldo en Pioli niet (meer) door een deur kunnen. De Portugees was onlangs in het duel met Al-Kholood zichtbaar ontevreden nadat hij gewisseld werd, en zou Pioli de relatief matige prestaties van Al-Nassr in de competitie aanrekenen.

Al-Nassr is daarnaast niet meer helemaal overtuigd van Pioli en kijkt al rond voor potentiële vervangers. Ondanks zijn megasalaris van 12 miljoen euro per seizoen wil Pioli terug naar Italië. Bij Roma zou hij vijf miljoen euro per seizoen kunnen toucheren.

Pioli ligt tot medio 2027 vast bij Al-Nassr, maar kan door een clausule in zijn contract vroegtijdig vertrekken. Door de tot op heden moeizame samenwerking lijken de Saudi's daar niet al te moeilijk over te doen.

Roma werd in een eerder stadium hevig in verband gebracht met Atalanta-coach Gian Piero Gasperini, maar heeft zijn naam inmiddels van het lijstje geschrapt. Massimiliano Allegri is na zijn ontslag bij Juventus vorig jaar clubloos en ook een optie. De prioriteit ligt echter bij Pioli.

Pioli was in Italië voor het laatst actief bij AC Milan, waarmee hij in 2022 de landstitel veroverde. Eerder was de oefenmeester succesvol bij uitgerekend Roma’s aartsrivaal Lazio, dat hij naar de groepsfase van de Champions League leidde. In 2016 werd hij ontslagen, na een 4-1 derbynederlaag tegen Roma.