AS Roma lijdt puntenverlies door Koopmeiners; rode Mourinho gunt Huijsen debuut

AS Roma is er niet in geslaagd directe concurrent Atalanta te verslaan. In Stadio Olimpico maakte Teun Koopmeiners via een prima kopbal de 0-1, waarna Paulo Dybala vanaf elf meter voor de eindstand tekende: 1-1. Aan de kant van Roma debuteerde Dean Huijsen, die een uitstekende invalbeurt kende én dicht bij een treffer was. José Mourinho pakte in de slotfase nog rood wegens aanmerkingen op de leiding. Roma staat achtste, op één punt achterstand van nummer zes Atalanta.

Aan de kant van Roma moest Mourinho het stellen zonder Evan Ndicka, die zich met Ivoorkust voorbereidt op de Afrika Cup in eigen land. Rasmus Kristensen was zijn vervanger centraal achterin, wat betekende dat Rick Karsdorp rechts op het middenveld terugkeerde in de basis. De van Juventus gehuurde Huijsen viel aan het begin van de tweede helft in en hield zich prima staande. Bij Atalanta verschenen er twee Nederlanders aan de aftrap: Koopmeiners en aanvoerder Marten de Roon. Mitchel Bakker zat op de bank, terwijl Hans Hateboer nog geblesseerd is.

Vlak nadat Romelu Lukaku in kansrijke positie net te scherp werd aangespeeld, kwam Atalanta op voorsprong. Aleksey Miranchuk zette vanaf links uitstekend voor op Koopmeiners, die zich in de zestien had gemeld en feilloos binnenknikte achter de kansloze Rui Patrício: 0-1. Roma was de aanvallendere ploeg, maar niet de gevaarlijkere. Vlak nadat Marco Carnesecchi een eigen doelpunt van Ederson voorkwam, kreeg Atalanta een enorme kans.

Kristensen was te laat om Charles De Ketelaere af te stoppen en de Belg stond plots oog in oog met Patrício. De Portugees redde Roma door de matige inzet van de ex-PSV-target te keren. Tien minuten voor rust kreeg Roma een prima kans. Carnesecchi kwam zonder goede reden zijn doel uit, waarna Lukaku de bal bij Karsdorp bracht. De verdediger strekte zijn been en zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Berat Djimsiti.

Bij zijn poging leek Karsdorp geblesseerd te raken door overstrekking, maar uit de beelden bleek dat hij hard geraakt werd door Matteo Ruggeri. Scheidsrechter Gianluca Aureliano werd naar het scherm geroepen en kwam tot de conclusie dat het een strafschop was. Dybala ging achter de bal staan en stuurde Carnesecchi de verkeerde hoek in: 1-1. Karsdorp kon overigens doorspelen. Roma bleef de bovenliggende partij tot het rustsignaal, al kon het overwicht niet worden omgezet in grote kansen.

Na de theepauze volgde het debuut van Huijsen voor Roma. De achttienjarige Amsterdammer betrad het veld voor Diego Llorente. Huijsen was een kleine tien minuten later dicht bij een droomdebuut. De verdediger bevond zich bij een vrije trap bij de tweede paal en dacht binnen te tikken, ware het niet dat Carnesecchi een uitstekende reflex in huis had.

Aan de andere kant dacht Gianluca Scamacca Atalanta op voorsprong te koppen. De treffer van het jeugdproduct van Roma werd echter afgekeurd wegens een duw in de rug van Nicola Zalewski, die makkelijk naar de grond ging en niet mocht klagen dat het doelpunt afgekeurd bleef. Enkele momenten later leek Ederson alsnog op weg naar de 1-2, ware het niet dat de Braziliaan over schoot. Aan de overkant schoot Dybala vanuit een lastige hoek tegen Carnesecchi aan.

In de slotfase waren beide ploegen aan elkaar gewaagd e het was Roma dat tien minuten voor tijd de voorsprong had moeten grijpen. Leonardo Spinazzola had alle tijd en ruimte om goed voor te geven op de ongedekte Lukaku, maar plaatste de bal ietwat achter de Belg. Lukaku kreeg zijn voet niet goed achter de bal en schoot over. Echt grote kansen werden er niet meer gecreëerd. Mourinho nog wel rood voor opmerkingen richting de leiding na een vermeende overtreding op Lukaku.

