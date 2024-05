AS Roma houdt Lazio definitief onder zich en blijft hopen op Champions League

AS Roma heeft zondagavond een belangrijke zege geboekt in de Serie A. De ploeg van Daniele De Rossi wist na een rode kaart voor Leandro Paredes toch nog te scoren via Romelu Lukaku, die Roma daarmee een 1-0 zege bezorgde op Genoa. Roma is nu verzekerd van plek zes, wat goed genoeg zal zijn voor een Champions League-ticket als Atalanta de Europa League wint en buiten de top vier van de Serie A eindigt.

Roma was de betere partij in de openingsfase en liet via Edoardo Bove en Lukaku zijn tanden zien. Gek veel indruk maakte dat niet, want Genoa werd zelf ook al snel dreigend. Zo werd een schot van Alessandro Vogliacco nog meer net gekeerd door een Romeinse verdediger.

Tommaso Baldanzi kwam halverwege de tweede helft het dichtst bij een treffer voor Roma. De jongeling zag zijn volley echter over het Genoa-doel vliegen. Mateo Retegui stuitte aan de andere kant op Mile Svilar, Roma probeerde het in het restant van de eerste helft met afstandsschoten, die niet overtuigend genoeg waren.

Halverwege de tweede helft werd Strootman naar de kant gehaald. De middenvelder ging met een staande ovatie van het veld en was zichtbaar aangedaan door het eerbetoon van zijn (ex-)supporters.

Olimpico zag enkele minuten later dat Lukaku slechts nog een verdediger en de doelman hoefde te passeren om Roma op voorsprong te schieten. De Belg schoot echter recht op Josep Martínez af.

De Romeinen kregen vernieuwde hoop, toen publiekslieveling Dybala binnen de lijnen kwam. Roma leek klaar te zijn om het slotoffensief in te zetten, maar die door die plannen kon een aardige streep toen Leandro Paredes in korte tijd tweemaal geel pakte.

Met tien tegen elf stond Lukaku op. De Rode Duivel kreeg een voorzet op maat van Stephan El Shaarawy en knikte knap binnen: 1-0. Een flinke opsteker voor Roma, dat even daarvoor bijna al op voorsprong was gekomen via Angeliño, die een raket afvuurde.

Roma kwam in de slotfase meermaals goed weg tegen Genoa, dat meerdere mogelijkheden op de gelijkmaker liet liggen. Dat kwam mede door Svilar, die vlak voor tijd fraai redde op een afstandsschot van Ruslan Malinovsky. Roma gaf het niet meer uit handen.

