AS Roma heeft beet: toptalent Huijsen komt op huurbasis over van Juventus

Dean Huijsen maakt het seizoen op huurbasis af bij AS Roma, zo meldt Fabrizio Romano. Het Nederlandse toptalent, dat momenteel nog tot medio 2027 vastligt bij Juventus, zal eerst zijn contract bij la Vecchia Signora nog met één jaar verlengen.

Voor Roma-trainer José Mourinho geldt de komst van Huijsen als een tijdelijke noodoplossing, aangezien de centrumverdedigers Chris Smalling en Marash Kumbulla in de lappenmand liggen en Evan Ndicka met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup.

Het plan is dat Huijsen eerst een nieuw contract bij Juve tekent, waarna hij het seizoen op huurbasis afmaakt bij i Giallorossi. In het huurcontract is geen optie tot koop opgenomen. Naar verluijdt betaalt Roma 700.000 om de tijdelijke komst van Huijsen te realiseren.

Woensdag schreef Tuttomercatoweb dat Huijsen hard op weg was naar Frosinone, waar hij de nodige vlieguren kon maken. Roma mengde zich wegens verschillende blessures echter in de strijd en heeft de huurdeal nu weten te kapen.

Mogelijk komt Huijsen in actie tegen Feyenoord, aangezien de Romeinen op 15 en 22 februari in de tussenronde van de Europa League de ploeg van trainer Arne Slot treffen.

De jeugdinternational van Oranje wordt door Juventus gezien als een van de grootste talenten binnen de eigen jeugdopleiding. Huijsen is basisspeler bij Juventus Next Gen, maar speelde pas twaalf minuten in de hoofdmacht.

De in Amsterdam geboren voetballer debuteerde in oktober namens Juve in de gewonnen topper tegen AC Milan (0-1). Trainer Massimiliano Allegri had na afloop mooie woorden over voor zijn pupil. "Ik ben blij dat een jongen uit 2005 zijn debuut heeft gemaakt en ijzig kalm inviel", sprak Allegri tegenover DAZN. "Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, hij heeft geweldige dingen gedaan."

"Hij speelde met rust, hij speelde gemakkelijke ballen, hij bracht zijn teamgenoten niet in moeilijkheden, hij deed een belangrijke interventie... net als Ciro Ferrara", trok de Italiaanse oefenmeester de vergelijking met een oud-verdediger én clubicoon van Juve.

