AS Roma gaat Feyenoord bestrijden met man die 43 duels speelde voor PSV

AS Roma gaat zich op korte termijn versterken met Angeliño, zo meldt onder meer Gianluca Di Marzio. De voormalig PSV'er wordt momenteel door RB Leipzig verhuurd aan Galatasaray, maar Angeliño lijkt Turkije snel achter zich te gaan laten. Het huurcontract met Gala wordt verscheurd, alvorens de linksback een nieuwe huurperiode begint bij Roma.

In Rome hoopt Angeliño meer aan spelen toe te komen. De 27-jarige Spanjaard kwam in de eerste seizoenshelft tot negentien wedstrijden namens Galatasaray, maar zat de laatste tijd vooral op de bank zonder daar vanaf te komen.

Bij Roma komt de vleugelverdediger wellicht tot meer speelminuten. In de Italiaanse hoofdstad, waar José Mourinho deze week werd ontslagen en vervangen door Daniele De Rossi, zal hij voornamelijk de concurrentiestrijd moeten aangaan met Leonardo Spinazzola en Nicola Zalewski.

Roma neemt het in februari twee keer op tegen Feyenoord in de knock-outfase van de Europa League. Op 15 februari ontvangen de Rotterdammers Roma, terwijl de regerend landskampioen van Nederland op 22 februari in Italië in actie moet komen.

In het seizoen 2018/19 speelde Angeliño voor PSV. De Eindhovenaren namen de linksback in de zomer van 2018 voor 5,5 miljoen euro over van Manchester City, alvorens de Engelse topclub hem in 2019 weer terugkocht voor 12 miljoen euro.

In zijn ene jaar in Eindhoven kwam Angeliño tot 43 duels namens PSV. De wingback maakte grote indruk en verdiende zo een transfer terug naar Manchester.

In het Etihad Stadium werd Angeliño nooit een vaste kracht en dus wachtte een transfer weg van Manchester City. In de winter van 2020 werd de verdediger verhuurd aan Leipzig, alvorens de Duitsers hem in 2021 definitief overnamen. Voor de uitleenbeurt aan Galatasaray speelde Angeliño ook nog op huurbasis voor TSG Hoffenheim.

