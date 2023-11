AS Roma en Lazio houden elkaar bij Derby della Capitale in evenwicht

Zondag, 12 november 2023 om 19:55 • Lars Capiau • Laatste update: 20:11

Lazio en AS Roma hebben de Romeinse derby onbeslist gelaten: 0-0. De doelpuntloze remise werd niet bepaald gekenmerkt door vele kansen. De puntendeling heeft als gevolg dat Roma stijgt naar plek zeven, waar Lazio op de tiende plek blijft staan.

Jose Mourinho had in zijn basiself een plekje ingeruimd voor Rick Karsdorp. De ex-Feyenoorder moest van de rechterflank proberen Paulo Dybala en Romelu Lukaku van aanvoer te voorzien.

Ex-Ajacied Rasmus Kristensen viel in de slotfase in bij Roma. Bij Lazio stond Ciro Immobile, die tegen Feyenoord afgelopen dinsdag nog het winnende doelpunt maakte, uiteraard weer in de spits.

In een weinig enerverend duel noteerde Karsdorp het eerste kansje van de wedstrijd. Zijn poging eindigde echter over de achterlijn. Na een goed eerste kwart van de bezoekers, nam Lazio het heft in handen.

Het leidde tot de grootste kans van de wedstrijd. Luis Alberto kwam met zijn schot het dichtst bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet op de paal belanden.

Rui Patricio werkte kort daarna op fraaie wijze een kopbal van Alessio Romagnoli uit het doel, waarna Alberto kort voor rust zijn inzet over zag vliegen.

In het tweede bedrijf was de wedstrijd in evenwicht. Roma kwam ietsjes beter uit de kleedkamer, maar het leidde niet tot al te grote kansen. Ook Lazio creëerde weinig in het restant van de wedstrijd, waardoor de beginstand ook direct de eindstand betekende.