AS Roma benoemt opvolger van Claudio Ranieri en deelt meerjarig contract uit

Gian Piero Gasperini is officieel de nieuwe hoofdtrainer van AS Roma. De 67-jarige coach, jarenlang verbonden aan Atalanta, heeft bij de nummer vijf in de Serie A van afgelopen seizoen een driejarig contract getekend. De komst van Gasperini naar Rome hing al enige tijd in de lucht. Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli werd ook genoemd als optie, maar gaat dus niet in de Italiaanse hoofdstad aan de slag.

Gasperini zette vrijdag zijn handtekening onder de meerjarige verbintenis in het Stadio Olimpico. Daarna poseerde de nieuwe oefenmeester van AS Roma samen met voorganger Claudio Ranieri, die als adviseur aan de club verbonden blijft, en een shirt met daarop zijn naam en 2028, als verwijzing naar de duur van zijn contract.

''Gasperini's carrière tot nu toe wordt gekenmerkt door innovatieve tactieken, een sterke werkethiek en een buitengewoon talent om spelers te ontwikkelen'', zo valt te lezen op de clubwebsite. ''De eigenaren en Claudio Ranieri zijn ervan overtuigd dat Gasperini de juiste man is voor deze rol.''

De Italiaan stond sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Atalanta. Gasperini was liefst 439 wedstrijden de eindverantwoordelijke en won vorig seizoen de Europa League, ten koste van het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso.

Het contract van de trainer bij Atalanta loopt officieel eind juni af. De club bood hem een nieuwe verbintenis aan, maar Gasperini besloot zijn geluk ergens anders te zoeken. Bij AS Roma, zo blijkt nu dus.

Roma komt komend seizoen uit in de Europa League, nadat de club als vijfde eindigde in de Serie A. Atalanta eindigde op de derde plaats. Met zijn oude werkgever was Gasperini dus het miljardenbal ingegaan.

Gasperini gaat in Rome samenwerken met onder meer Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine. Binnenkort begint de ervaren trainer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Serie A.