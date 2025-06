AS Monaco publiceert beelden van hevig geëmotioneerde Paul Pogba

Paul Pogba is sinds zaterdag officieel weer voetballer. De wereldkampioen van 2018 tekende een tweejarig contract bij AS Monaco, dat beelden heeft gepubliceerd van de geëmotioneerde middenvelder.

Pogba kwam in september 2023 voor het laatst in actie, namens Juventus. De Fransman kreeg destijds een dopingschorsing opgelegd van vier jaar, nadat hij positief testte op testosteron. In hoger beroep werd de straf teruggebracht tot anderhalf jaar.

De schorsing leidde tot ontbinding van Pogba's contract bij Juventus. Pogba was in maart weer speelgerechtigd, maar nam zijn tijd om tot een goede keuze te komen. Bij Monaco gaat Pogba (32) debuteren in de Ligue 1.

Monaco deelt beelden van de contractondertekening van Pogba, die wordt vergezeld door Monaco-directeur Thiago Scuro. Laatstgenoemde ziet dat Pogba het moeilijk heeft, en zegt nadat pen op papier is gezet: "Neem je tijd."

"Prachtig om te zien, mijn vriend", vervolgt de directeur. "Om hier te zijn en dit moment met je te beleven. Je hoeft je niet te verontschuldigen (voor zijn tranen, red.) Dit is een speciaal moment voor jou, maar ook voor ons."

Pogba kan de woorden van Scuro waarderen. "Dank je wel, dat waardeer ik." Scuro: "Dit is de volgende stap, Paul. Laten we vooruitkijken en ons werk doen. De voorwaarden daarvoor zijn hier."

"Je bent op de juiste plek met de juiste mensen", sluit Scuro af. Pogba kan diens woorden duidelijk waarderen. "Bedankt voor het vertrouwen."