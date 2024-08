AS Monaco meldt zich bij PSV voor onbetwiste basisspeler

AS Monaco heeft zich bij PSV gemeld om Jordan Teze over te nemen. Dat meldt Mounir Boualin en wordt bevestigd door onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. Een vertrek van de 24-jarige verdediger naar Monaco is echter allerminst zeker.

Teze was in het afgelopen kampioensjaar van grote waarde voor PSV: als rechtsback kwam hij liefst 45 keer in actie. Daarin was hij bovendien goed voor 3 doelpunten en 12 assists.

Dat is niet onopgemerkt gebleven bij onder meer Monaco, dat zich nu dus bij PSV heeft gemeld. Hoe realistisch een overgang naar de nummer twee van afgelopen Ligue 1-seizoen is, is echter de vraag.

Teze heeft nog een contract voor een jaar, waardoor PSV nu nog wat aan hem zou kunnen verdienen. Aan de andere kant hebben de Eindhovenaren op dit moment slechts drie fitte verdedigers uit de A-selectie, en Teze is daar één van. Eigenlijk kan PSV zich een vertrek van hem op dit moment dus niet permitteren.

Daarnaast zei de geboren Groninger een week geleden nog dat hij de regerend landskampioen trouw zal blijven. “Of mijn naam met potlood of met vulpen ingevuld kan worden? Met vulpen. Ik wil blijven. Ik sta 2 september op de teamfoto”, aldus de verdediger na de oefenwedstrijd tegen Valencia.

Hoeveel Monaco zou willen betalen voor Teze is vooralsnog niet bekend, al kan de club volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meer dan 10 miljoen euro neerleggen. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 18 miljoen euro.

Zondagavond neemt Teze het met PSV op tegen bekerwinnaar Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In het Philips Stadion wordt er om 18:00 uur afgetrapt.

