Arturo Vidal wordt als een ‘koning’ gepresenteerd bij jeugdliefde

Arturo Vidal vervolgt zijn carrière in zijn thuisland Chili, zo werd dinsdag duidelijk. De inmiddels 36-jarige middenvelder ondertekende een contract dat hem voor het komende seizoen aan Colo-Colo verbindt. Vidal begon als jongeling zijn carrière bij de club uit Santiago.

Vidal stond in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Boca Juniors. De keuze van Vidal viel echter op Colo-Colo, dat al enige tijd in onderhandeling was met de routinier. Vidal speelde tussen 2005 en 2007 ook al voor de hoofdmacht van Colo-Colo en keert nu dus met de nodige ervaring terug bij zijn jeugdliefde, waar hij als twaalfjarige ooit binnenkwam.

Vidal gaf op de speciaal belegde persconferentie aan dat hij met andere clubs sprak, maar dat Colo-Colo altijd zijn prioriteit genoot. "Ik ben heel blij dat ik terugkeer naar huis", sprak Vidal. "Ik hoop belangrijk te zijn in de titels die we willen winnen met Colo-Colo en hopelijk zullen dat er veel zijn."

"Toen ik wegging was er een heel groot team en ik was heel jong, maar nu heeft mijn carrière me veel vreugde gegeven als leider bij alle teams waar ik in heb gezeten." Vidal, die naar verluidt 1,2 miljoen dollar gaat verdienen, heeft een optie in zijn contract laten opnemen waarmee hij een jaar extra aan de club verbonden kan blijven.

"Sommigen gaan met pensioen voor de liefde. Ik niet. Mijn beslissing was anders. Het besluit om hier terug te keren nam ik om mee te doen op een hoog niveau, om te vechten en een aantal jaren met Colo-Colo te strijden om belangrijke dingen te bereiken."

Vidal maakte in 2007 de overstap naar Bayer Leverkusen, waar hij vier jaar zou blijven. Een transfer naar Juventus volgde, waar hij jarenlang een ijzersterk middenveld vormde met onder meer Paul Pogba, Claudio Marchisio en Andrea Pirlo. Na drie jaar bij Bayern München vertrok hij voor twee seizoen naar Barcelona, om vervolgens twee jaar bij Inter te voetballen. Na avonturen in Brazilië bij Flamengo en Club Athletico Paranaense keert Vidal nu dus terug op het oude nest.

Colo-Colo, de nummer drie van het afgelopen seizoen in Chili, laat weten ontzettend trots te zijn op de terugkeer van 'koning' Vidal. Alfredo Stöhwing, president van Blanco y Negro, wil Vidal groots presenteren. "We ondernemen samen met de autoriteiten alle mogelijke stappen om Arturo voor een vol stadion te presenteren." Vidal geldt als een (voetbal)legende in Chili, waarvoor hij 142 interlands speelde.

El Rey estampó su firma ???? Arturo Vidal selló su vínculo con Colo-Colo y es nuevo refuerzo. Vuelve a casa???? pic.twitter.com/PT8b4Hf2yA — Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties