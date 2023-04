Arteta houdt na harde nederlaag Arsenal hoop op titel: ‘In 20 jaar heb ik…’

Donderdag, 27 april 2023 om 07:53 • Jordi Tomasowa

Mikel Arteta heeft er nog steeds vertrouwen in dat Arsenal dit seizoen de Premier League kan winnen. The Gunners beleefden woensdagavond een uiterst pijnlijke avond op bezoek bij Manchester City. De ploeg van Arteta kwam er totaal niet aan te pas in het Eithad Stadium en ging uiteindelijk met 4-1 onderuit tegen de titelconcurrent.

Door de ruime overwinning heeft City de voorsprong van Arsenal terug weten te brengen tot slechts twee punten, terwijl the Citizens ook nog eens twee competitieduels minder hebben gespeeld. Kevin De Bruyne opende na zeven minuten de score door vanaf een meter of twintig beheerst raak te schieten, waarna John Stones op slag van rust de 2-0 tegen de touwen kopte. Vroeg in de tweede helft was De Bruyne opnieuw trefzeker, waarna Rob Holding Arsenal in de 85ste minuut ook op het scorebord zette. Erling Braut Haaland zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord met zijn 33ste van het seizoen.

Na afloop kon Arteta zijn teleurstelling niet verbergen, echter benadrukte hij dat zijn ploeg dit seizoen nog steeds kampioen kan worden. "De manier waarop we verloren hebben doet pijn, maar we moeten opstaan en kijken naar het grotere geheel”, zei de Spaanse manager tegenover BT Sport. “Het feit dat we met deze selectie meedoen om de titel is ongelooflijk.”

"We willen mee blijven strijden en geven niet op. Er zijn voor ons nog vijf wedstrijden te gaan en er kan van alles gebeuren. Ik heb veel zien gebeuren in meer dan twinig jaar en daar moet je je aan vasthouden. Vanavond (woensdag, red.) is dat moeilijk, maar we moeten in de spiegel kijken en accepteren dat we hebben verloren tegen een uitzonderlijke ploeg, en dat is het niveau”, aldus Arteta.

City domineerde de wedstrijd van begin tot eind en had met een nog grotere marge kunnen winnen, was het niet dat Arsenal-doelman Aaron Ramsdale enkele uitstekende reddingen wist te verrichten. De ploeg van Arteta wist de laatste vier competitieduels geen zege te boeken en moet dinsdag in eigen huis van Chelsea winnen om de titelaspiraties nog enigszins in leven te houden. City won zijn laatste zeven Premier League-duels en gaat zondag op bezoek bij Fulham.