Arteta heeft slecht nieuws voor Arsenal-fans in aanloop naar cruciale fase

Donderdag, 20 april 2023 om 14:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:58

Mikel Arteta heeft de fans van Arsenal weinig hoop gebracht op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Southampton van vrijdagavond. De Spaanse manager onthulde dat het herstel van William Saliba 'niet vordert zoals gehoopt' en stelde tevens dat Oleksandr Zinchenko er waarschijnlijk nog niet bij is. Wel had hij goed nieuws voor Bukayo Saka. De aanvaller, die tegen West Ham United faalde vanaf de stip, blijft de eerste strafschopnemer.

De afwezigheid van Saliba en Zinchenko doen ernstige twijfels rijzen over hoe de laatste linie eruit moet komen te zien. Het is nog maar zeer de vraag of Saliba dit seizoen weer ik actie kan komen. De centrale verdediger moest de voorbije vier duels laten schieten nadat hij vorige maand geblesseerd raakte aan zijn rug in de Europa League-ontmoeting met Sporting Portugal. De kwetsuur herstelt niet zo snel als men bij Arsenal had gehoopt.

"Het is een lastige situatie, maar we willen er zeker van zijn dat wanneer we hem opstellen, hij de optimale belasting aan kan die gevraagd wordt", zei Arteta donderdag tijdens de persconferentie. "Op dit moment is dat niet mogelijk. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of hij dit seizoen weer zal spelen. Waarschijnlijk krijgen we volgende week meer zekerheid. Hij maakt zeker stappen, maar is nog niet op het niveau waar hij zou moeten zitten."

Zinchenko is wel teruggekeerd op het trainingsveld na de gemiste uitwedstrijd tegen West Ham. De Oekraïner kampt met een lieskwetsuur. Bij Arsenal hopen ze dat hij op tijd hersteld is voor het duel van vrijdag. Aan het einde van de persconferentie stond Arteta kort stil bij Saka, zijn penaltynemer. De Engels international faalde afgelopen weekend, maar blijft het vertrouwen houden. "We zijn ons bewust van het feit dat het veel druk legt op zijn schouders, maar hij houdt van verantwoordelijkheid."

Arsenal vervolgt zijn jacht op de landstitel vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Southampton. Na twee gelijke spelen op rij tegen Liverpool (2-2) en West Ham (2-2) kan de ploeg van Arteta zich geen misstap meer veroorloven. De voorsprong op naaste belager Manchester City bedraagt nog wel vier punten, maar the Gunners speelden een wedstrijd meer. Komende woensdag treffen beide ploegen elkaar in het Etihad Stadium. City speelt zaterdag in het kader van de FA Cup tegen Sheffield United.