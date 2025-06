Arsenal ziet onderhandelingen mislukken en zwaait aankoop van 50 miljoen transfervrij uit

Thomas Partey gaat Arsenal verlaten, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. De middenvelder beschikt in Noord-Londen over aflopend contract en gaat met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club.

Arsenal heeft lang gesproken met Partey en diens management over een nieuwe verbintenis in het Emirates Stadium. Tot een definitief akkoord heeft dit niet geleid, waardoor de 32-jarige controleur uit Ghana zijn heil elders gaat zoeken.

Partey werd in 2020 voor 50 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid. Hierdoor was de middenvelder in één klap de duurste Ghanese voetballer sinds Michael Essien. Hij verlaat Arsenal met 167 duels en een Community Shield achter zijn naam.

De vertrekkende controleur was geregeld geblesseerd bij Arsenal, tot onvrede van de fans. Het is onduidelijk of zijn blessuregevoeligheid te maken heeft met zijn afscheid van de nummer twee van vorig seizoen.

De ervaren middenvelder was zeven seizoenen verbonden aan Atlético. De Spaanse grootmacht verhuurde hem tussendoor aan Real Mallorca en Almería.

Arsenal nam onlangs ook al afscheid van controleur Jorginho, waardoor manager Mikel Arteta vervangers zoekt. Martín Zubimendi komt zo goed als zeker over van Real Sociedad en Brentford ontving een eerste bod van elf miljoen euro op Christian Nørgaard.

In de Engelse media wordt Lucien Agoumé in verband gebracht met Arsenal. De 23-jarige middenvelder uit Frankrijk, vaak vergeleken met N'Golo Kanté, staat onder contract bij Sevilla.