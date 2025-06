Arsenal zet belangrijke Feyenoorder op verlanglijst

Igor Paixão staat in de belangstelling van Arsenal, zo weet The Times donderdag te melden. De aanvaller is toegevoegd aan de wensenlijst van the Gunners, die de andere targets, Nico Williams en Leroy Sané, als te duur lijken te beschouwen.

De Braziliaanse vleugelaanvaller is net als Morgan Rogers (Aston Villa) toegevoegd aan de lijst met mogelijke versterkingen. Laatstgenoemde staat volgens de berichtgeving wel een stapje hoger op de voorkeurslijst.

Manager Mikel Arteta heeft namelijk eerder aangegeven liever spelers met Premier League-ervaring toe te willen voegen aan zijn selectie, omdat het niveauverschil met andere competities groot kan zijn. Wel hangt er een forser prijskaartje om de nek van Rogers: Paixão is de goedkopere optie.

Boven Rogers en Paixão staan nog altijd Nico Williams van Athletic Club en Leroy Sané van Bayern München. De concurrentiestrijd om de twee laatstgenoemde buitenspelers is echter nog heviger.

Volgens de berichtgeving gaat het in alle gevallen vooralsnog om de oriënterende fase: Arsenal heeft zich nog niet officieel gemeld bij de clubs, maar er zijn met de zaakwaarnemers van Sané en Williams al wel gesprekken gevoerd. Wanneer the Gunners de knoop gaan doorhakken, is onbekend.

Afgelopen maandag meldde het Algemeen Dagblad dat er al twee clubs uit Engeland hebben aangeklopt bij Feyenoord. Zowel Leeds United als Brighton & Hove Albion zou het prijskaartje van Paixão hebben opgevraagd bij Dennis te Kloese.

Feyenoord zal echter niet zomaar afscheid nemen van zijn steraanvaller. Paixão was een van de beste spelers in de Eredivisie dit seizoen. De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.