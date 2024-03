Arsenal wint een keer niet ruim maar is wél de nieuwe koploper

Arsenal is de nieuwe koploper in de Premier League. Het ging niet makkelijk tegen de Londense stadgenoot Brentford, maar desondanks werd met 2-1 gewonnen. Het meest opmerkelijke moment kwam kort voor rust, toen Aaron Ramsdale gruwelijk in de fout ging. Arsenal heeft nu 64 punten. Achtervolgers Liverpool (63) en Manchester City (62) treffen elkaar zondag op Anfield.

Bij Arsenal was er dus weer eens een basisplaats voor Ramsdale. Vanwege gemaakte afspraken mag eerste keus David Raya namens Arsenal niet tegen zijn oude club Brentford uitkomen. Verder koos Mikel Arteta voor vertrouwde namen bij the Gunners, zoals Bukayo Saka, Kai Havertz en Declan Rice. Bij de bezoekers stond Mark Flekken onder de lat.

Arsenal, dat in de afgelopen weken twee keer met 0-6 en een keer met 0-5 won, brak de ban binnen twintig minuten. Ben White wist met een voorzet Rice te vinden en de middenvelder kopte onberispelijk raak: 1-0. Arsenal drukte direct door en had pech toen een harde knal van Havertz onschadelijk werd gemaakt door de alerte Flekken, die ook Martin Ødegaard van scoren afhield.

?????????????? Ramsdale ?? Uitgerekend in die ene wedstrijd dat hij weer mag keepen, gaat hij enorm de fout in ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 9, 2024

Waar iedereen al uitging van een 1-0 voorsprong voor Arsenal bij rust, daar kwam Brentford plotseling op 1-1. Ramsdale dacht dat hij alle tijd had bij een terugspeelbal en dat gaf Yoane Wissa de gelegenheid om de uittrap te blokken. Tot verbijstering van Ramsdale en zijn ploeggenoten vloog de bal ver in blessuretijd het doel in. Een flinke domper dus voor Arsenal halverwege.

Het getergde Arsenal ging na rust direct op zoek naar de 2-1. Saka probeerde het, maar zag zijn knal van buiten de zestien over vliegen. Aan de andere kant haalde Ramsdale opgelucht adem toen Vitaly Janelt van dichtbij te gehaast schoot en dus faalde. De Arsenal-doelman hield zijn ploeg kort daarna op de been toen hij voorkwam dat een afstandsschot van Ivan Toney in de kruising vloog.

Havertz leek goed weg te komen toen hij zonder aangeraakt te worden ging liggen in de zestien. De Brentford-spelers waren woedend en wilden dat de Duitser een tweede gele kaart kreeg, die niet werd gegeven. Het duel golfde op en neer en aan de andere kant voorkwam Ramsdale met een fraaie redding dat Brentford brutaal de leiding zou nemen.

De tijd tikte ondertussen weg en Arsenal had pech toen Rice met een afstandsknal de paal raakte. Arteta had toen Gabriel Jesus al binnen de lijnen gebracht als vervanger van Jorginho. Met nog enkele minuten op de klok was Havertz de verlosser. White gaf vanaf rechts voor en de Duitse aanvaller kopte hard raak, ondanks het feit dat Flekken nog aan de bal zat: 2-1.

Arsenal hield stand in de zeven minuten aan blessuretijd en dacht nog aan een strafschop toen Gabriel in de zestien aan het shirtje werd getrokken. De arbitrage en de VAR wilden daar echter niet aan. Desondanks bleven de drie punten in het Emirates Stadium en is het wachten nu op de uitslag van Liverpool-Manchester City.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Zie jij Arsenal kampioen worden? Ja Nee Stem Zie jij Arsenal kampioen worden? Ja 60% Nee 40% Totaal aantal stemmen: 73 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties