Arsenal biedt 11 miljoen euro voor speler met bijna 200 duels in Premier League

Arsenal is na het binnenhalen van Kepa Arrizabalaga (Chelsea) nog niet klaar op de transfermarkt. Fabrizio Romano meldt woensdag via X dat de Londense club een bod van elf miljoen euro heeft neergelegd bij een stadgenoot uit de Premier League.

Volgens Romano, die zich baseert op Deense bronnen, heeft Arsenal een bod van in totaal elf miljoen euro neergelegd bij Brentford voor Christian Nørgaard. De 31-jarige defensieve middenvelder uit Denemarken ligt nog twee jaar vast bij the Bees.

Brentford neemt geen genoegen met het door Arsenal voorgestelde bedrag, waardoor de onderhandelingen worden voortgezet. Nørgaard wil in de herfst van zijn loopbaan graag de stap naar Arsenal maken.

Nørgaard is al sinds 2019 verbonden aan Brentford en maakte in 2021 de promotie naar de Premier League mee. Inmiddels staat de teller op 196 duels voor de speler die ook actief was voor onder meer Hamburger SV en Fiorentina.

Manager Mikel Arteta heeft Nørgaard hoog zitten vanwege zijn fysieke kracht, lengte (1.87 meter) en ervaring op het hoogste niveau in Engeland. Arsenal is dicht bij de komst van Martín Zubimendi, maar een extra kracht op het middenveld is dus wenselijk.

Jorginho verliet recentelijk de club en over het aanblijven van Thomas Partey bestaan twijfels. De controleur beschikt over een aflopende verbintenis en gesprekken over een nieuwe deal hebben nog niets opgeleverd.

Nørgaard staat volgens de London Evening Standard ook op het lijstje van Tottenham Hotspur. De nieuwe manager Thomas Frank werkte bij Brentford jarenlang met de Deense middenvelder.