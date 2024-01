Arsenal wil toeslaan in Bundesliga: Oranje-international moet in zomer tekenen

Jeremie Frimpong geniet belangstelling van Arsenal, zo meldt het Duitse BILD maandag. De Londense topclub is bereid om tot de zomer te wachten om de 23-jarige vleugelverdediger over te nemen van Bayer Leverkusen. In de BayArena ligt Frimpong nog tot medio 2028 vast.

Manager Mikel Arteta zou zijn selectie het liefst tijdens de winterse transferperiode al versterken met een extra vleugelverdediger, maar zou volgens het Duitse dagblad door een ontsnappingsclausule van gedachten zijn gewisseld. Frimpong kan door een zomerse ontsnappingsclausule over een aantal maanden voor ‘slechts’ 40 miljoen euro vertrekken uit Leverkusen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegelijkertijd zou zijn huidige werkgever ook baat hebben bij een zomerse transfer. Frimpong is met Leverkusen koploper van de Bundesliga. De club van trainer Xabi Alonso heeft 42 punten verzameld in 16 wedstrijden en staat daarmee 4 punten boven achtervolger Bayern.

De enkelvoudig international van Oranje heeft door zijn luxepositie in Duitsland zelf geen haast bij een uitgaande transfer. Frimpong denkt met Leverkusen beslag te kunnen leggen op een historische eerste landstitel.

Dat de clubleiding van Arsenal de zomerse clausule van Frimpong aantrekkelijk vindt, is geen verrassing te noemen. De Amsterdamse vleugelverdediger is volgens Transfermarkt minstens 10 miljoen euro meer waard.

Frimpong speelt sinds januari 2021 voor Leverkusen, dat hem destijds voor 11 miljoen euro overnam van Celtic. De pijlsnelle Oranjeklant speelde sindsdien al 117 officiële wedstrijden voor Leverkusen, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 30 assists. Nu lonkt een overstap naar de Premier League.

Engeland is geen vreemde omgeving voor Frimpong, die een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot bij Manchester City. De rechtspoot werd vorige week nog gelinkt aan een transfer naar Aston Villa. Verder zouden onder meer FC Barcelona en Bayern München Frimpong hoog op het lijstje hebben staan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties