Arsenal wankelt maar kent toch goede generale voor kraker tegen Liverpool

Arsenal heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd in de Premier League. De formatie van manager Mikel Arteta had het lang lastig met Nottingham Forest, maar won desondanks met 1-2 en staat weer tweede. Een goede generale voor Arsenal, dat aankomend weekeinde aantreedt tegen koploper Liverpool. De achterstand is teruggebracht tot twee punten, al heeft Liverpool nog een duel tegoed.

Forest betrok duidelijk de verdedigende stellingen en loerde ondertussen op de counter. Bij Arsenal was Martin Ødegaard duidelijk de regisseur op het middenveld en de man die de aanvallers in stelling wilde brengen. Er waren wel doelpogingen van onder meer Bukayo Saka en Gabriel Jesus, maar daar raakte doelman Matt Turner niet van in de war.

De thuisclub leek de 0-0 tussenstand wel prima te vinden, terwijl Arsenal een steeds machtelozere indruk maakte in aanvallend opzicht. The Gunners kregen de nodige hoekschoppen, maar echte kansen leverde dat niet op. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van de bezoekers uit Noord-Londen.

Het spelbeeld veranderde niet aanzienlijk in de tweede helft. Arsenal zocht de aanval op en Forest wilde vooral tegenhouden. De gastheren hadden tien minuten na rust geluk toen Gabriel Jesus de paal raakte, al had Arsenal kort daarvoor geluk dat Neco Williams faalde met een kansrijke kopbal. Saka probeerde Arsenal uit het slop te trekken, maar ook hij wist het doel niet te vinden.

Zo'n beetje uit het niets kwam Arsenal op voorsprong in minuut 64. Oleksandr Zinchenko gooide vanaf links snel en slim in richting Gabriel Jesus. De Braziliaanse aanvaller schoof de bal bijna bij de achterlijn onder de benen van Turner door: 0-1. De voorsprong na ruim een uur spelen zorgde voor enorm veel opluchting bij Arsenal en de meegereisde fans.

Slechts zeven minuten later trok het opgeleefde Arsenal de overwinning definitief naar zich toe. Na een vlotte counter kwam de bal terecht bij Saka, die van binnen de zestien raak schoot in de verre hoek. Daarmee was ook het verzet van het dappere Forest gebroken.

Ødegaard had eigenlijk wel een doelpunt verdiend, maar zijn poging een kwartier voor het einde vloog naast het doel. Het werd nog even spannend in de slotfase toen invaller Taiwo Awoniyi van dichtbij scoorde en de VAR de goal toekende. Er kwamen vijf minuten aan blessuretijd bij, maar ondanks de druk hield Arsenal stand.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties