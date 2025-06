Arsenal voert concrete onderhandelingen over komst van gewenste centrumverdediger

Arsenal is zeer nadrukkelijk in de markt voor Cristhian Mosquera, zo verzekeren onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein van The Athletic. De Londenaren voeren onderhandelingen met Valencia, waar hij een contract heeft tot medio 2026.

Mosquera is een twintigjarige centrale verdediger, die afgelopen seizoen in LaLiga 37 van de 38 wedstrijden 90 minuten meedeed. De rechtspoot was tot voor kort met Jong Spanje actief op het EK Onder 21.

Mosquera, de zoon van naar Alicante geëmigreerde Colombiaanse ouders, sloot als jonge tiener aan in de jeugdopleiding van Valencia. Nadat hij in 2023 de kans kreeg na de blessure van Gabriel Paulista, is hij niet meer weg te denken uit het hart van de defensie.

Arsenal zal nu allereerst een deal moeten sluiten met Valencia, dat naar verluidt 20 à 23 miljoen euro voor de fysiek imposante verdediger verlangt. The Gunners moeten het daarna ook eens worden met Mosquera over de persoonlijke voorwaarden, al worden daar geen problemen verwacht.

Mosquera, die nog altijd de switch kan maken naar Colombia, wordt binnen Arsenal gezien als de ideale back-up achter het vaste centrale duo Gabriel Magalhaes en William Saliba. Volgens Romano heeft Mosquera het groene licht al gegeven aan Arsenal, dat nu aan zet is.

In april, toen Magalhaes in de cruciale fase van het seizoen een zware hamstringblessure opliep, moest manager Mikel Arteta noodgedwongen terugvallen op Jakub Kiwior. De club wil zijn selectie in de breedte versterken en hoopt spoedig een deal te sluiten.

Arsenal had zijn pijlen in eerste instantie gericht op Vítor Reis, die in januari koos voor een transfer naar Manchester City. En ook Dean Huijsen, die deze zomer van AFC Bournemouth naar Real Madrid trok, bleek onhaalbaar.