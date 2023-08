Arsenal vindt nieuwe tweede keeper bij stadgenoot: goed nieuws voor Flekken

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 15:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:35

Arsenal heeft de komst van David Raya definitief afgerond, zo maken the Gunners bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige sluitpost wordt voor één seizoen gehuurd van Brentford, waarbij Arsenal volgende zomer de optie heeft om hem voor ruim 30 miljoen euro definitief over te nemen.

De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen is al akkoord met Raya over een contract tot medio 2028, waardoor het vrijwel zeker is dat de optie uiteindelijk gelicht gaat worden. De optie tot koop wordt automatisch gelicht zodra de Spanjaard een niet nader genoemd aantal wedstrijden heeft gespeeld voor Arsenal. Raya is de opvolger van de naar Nottingham Forest vertrokken Matt Turner en zal in eerste instantie gaan fungeren als stand-in van eerste keus Aaron Ramsdale.

Brentford is akkoord gegaan met een huurdeal met optie tot koop omdat Arsenal op deze manier niet in de problemen komt wat betreft de Financial Fair Play-regels. The Gunners gaven deze zomer al 230 miljoen euro uit aan Declan Rice, Kai Havertz en Jurriën Timber en kunnen het betalen van de transfersom voor Raya op deze manier ‘uitstellen’ tot volgend jaar zomer, waardoor hij niet meer in het huidige financiële boekjaar valt.

Mark Flekken

Het vertrek van Raya naar Arsenal is goed nieuws voor Mark Flekken, die nu een concurrent minder heeft voor de plek onder de lat bij Brentford. De dertigjarige Nederlander kwam deze zomer voor dertien miljoen euro over van SC Freiburg en tekende een contract tot medio 2027 in het Gtech Community Stadium. Flekken maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Brentford in het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-2).