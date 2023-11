Arsenal verslaat Sevilla en is nog Ã©Ã©n zege verwijderd van groepswinst

Arsenal verslaat Sevilla en is nog één zege verwijderd van groepswinst

Woensdag, 8 november 2023 om 22:54 • Mart van Mourik

Arsenal heeft in de vierde speelronde van de groepsfase van de Champions League geen fout gemaakt. In eigen huis was de ploeg van Mikel Arteta dankzij doelpunten van Leandro Trossard Bukayo Saka te sterk voor Sevilla: 2-0. Dankzij de overwinning zijn the Gunners nog één zege verwijderd van de eerste plek in Groep B, waarin PSV voorlopig tweede staat.

Arteta voerde ten opzichte van het duel in het Ramón Sánchez-Pizjuán enkele noodgedwongen wijzigingen door. Rechts op het middenveld nam Kai Havertz de plek in van Martin Ödegaard, terwijl Trossard de geblesseerde Gabriel Jesus verving.

Aan de overzijde werden eveneens personele wijzigingen aangebracht. Op doel stond ditmaal Marko Dmitrovic, die een viermansverdediging voor zich had staan. Centraal achterin werd de afwezigheid van de geblesseerde Sergio Ramos opgevangen door Loïc Badé. Op het middenveld was onder meer Ivan Rakitic niet van de partij, terwijl Lucas Ocampos zijn plek moest afstaan aan Adrià Pedrosa.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de eerste speelminuut kreeg Arsenal al een reusachtige kans om de score te openen. Na een hoekschop van Gabriel Martinelli kreeg de volledig vrijgelaten Havertz de kans om binnen te knikken, maar zijn kopbal ging rakelings naast.

Na een halfuur spelen was het wel raak voor de Londenaren. Jorginho bediende met een fenomenale steekpass Saka, die de bal klaarlegde voor Trossard. De spits schoot van dichtbij raak: 1-0. Tien minuten na rust kreeg Havertz de kans om zijn misser uit het eerste bedrijf goed te maken; ditmaal schoot hij vanaf de rand van het zestienmetergebied rakelings naast.

De bevrijdende tweede treffer werd gevonden in de 64ste speelminuut. Na een fraaie dieptepass van Martinelli kapte Saka in het zestienmetergebied Pedrosa uit. De vleugelspits van Arsenal maakte ruimte voor het schot en schoot zeer beheerst de 2-0 binnen.

In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar die werd niet meer gevonden. In de vijfde speelronde neemt Arsenal het thuis op tegen RC Lens; Sevilla werkt op 29 november een thuiswedstrijd af tegen PSV.