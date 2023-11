Arsenal verovert koppositie in Premier League dankzij hele late goal van Havertz

Zaterdag, 25 november 2023 om 20:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

De Premier League heeft zaterdagavond een nieuwe koploper gekregen. Arsenal boekte dankzij een late goal van Kai Havertz een zeer zwaarbevochten overwinning op bezoek bij Brentford: 0-1. De ploeg van Mikel Arteta profiteert zo optimaal van de puntendeling tussen Manchester City en Liverpool (1-1) eerder op de dag. Arsenal staat één punt voor op City, twee op Liverpool. Brentford blijft elfde.

Bij Arsenal keerden sterspelers Martin Ødegaard en Gabriel Jesus terug van een blessure. David Raya werd in het doel vervangen door Aaron Ramsdale, omdat de gehuurde Raya contractueel niet tegen zijn broodheer Brentford mag uitkomen. Bij de thuisploeg verdedigde Mark Flekken als gebruikelijk het doel.

Na een klein kwartier ging het helemaal mis voor Ramsdale, die te lang wachtte met het wegtrappen van de bal. Bryan Mbeumo leek te gaan scoren, maar Declan Rice redde zijn keeper door de bal op wonderbaarlijke wijze van de doellijn te schieten.

Arsenal had het meest de bal, maar creëerde slechts bij momenten kansen. Een kopbal van Gabriel Magalhães mislukte in de dertigste minuut, maar twaalf minuten later viel de bal wél binnen. Flekken redde nog op een kopbal van Gabriel Jesus, waarna Leandro Trossard de rebound inkopte. De VAR keurde het doelpunt echter af vanwege buitenspel.

Ook na rust had Arsenal moeite om tot kansen te komen. Een kwartier voor tijd hadden the Gunners een nieuwe redding op de doellijn nodig, ditmaal van Oleksandr Zinchenko. De Oekraïner wierp zich voor de bal bij een gigantische kans voor Neal Maupay.

Een minuut voor tijd brak Arsenal alsnog de ban. Bukayo Saka verstuurde een voorzet richting tweede paal, waar Havertz klaarstond om simpel in te koppen: 0-1.