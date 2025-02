Arsenal heeft zondag in eigen huis keihard uitgehaald tegen Manchester City. Na een slotfase waarin the Citizens het totaal kwijt waren liep de thuisploeg uit naar een 5-1 zege. Dat deed veel deugd bij the Gunners, ook vanwege de uitspraken van Erling Haaland na de eerdere ontmoeting tussen beide ploegen.

Martin Ødegaard zette zijn werkgever al heel vroeg op voorsprong. Manuel Akanji leverde zomaar in en moest vervolgens toezien hoe Gabriel Martinelli zijn aanvoerder bediende: 1-0.

Een afgekeurde treffer wegens buitenspel en een onbegrijpelijke misser van Kai Havertz voorkwamen dat het 2-0 werd voor rust. Ook City kreeg mogelijkheden in het eerste bedrijf, maar David Raya hield zijn doel schoon.

Dat lukte de Spanjaard in de tweede helft niet. Haaland kreeg bij een voorzet van Savinho net te veel ruimte van zij directe tegenstanders en kon zodoende de 1-1 binnen knikken. Lang kon City niet genieten van de gelijke stand.

Na totaal onnodig balverlies van Phil Foden kon Thomas Partey profiteren: de Ghanees schoot van afstand fraai binnen in de verre hoek: 2-1. In minuut 63 verdubbelde Arsenal de marge. Op aangeven van Declan Rice werkte Myles Lewis-Skelly zeer beheerst af voor de 3-1, waarna de achttienjarige linksback zijn doelpunt vierde op de karakteristieke Haaland-wijze.

Nadat Gabriel Martinelli nog een goede inzet gepakt zag worden door Ortega, viel een kwartier voor tijd alsnog definitief het doek voor Manchester City.

Havertz herstelde zich van zijn eerdere grote misser en tekende de 4-1 aan. De ploeg van Guardiola was daarmee definitief knock-out en zag het in de blessuretijd nog erger worden. Ethan Nwaneri schoot met een fraaie actie de 5-1 eindstand op het bord.