Arsenal-verdediger Zinchenko bereid naar Oekraïne te gaan bij oproep leger

Oleksandr Zinchenko is bereid om Engeland (tijdelijk) te verlaten als hij wordt opgeroepen door het Oekraïense leger, zo laat de verdediger van Arsenal weten in gesprek met BBC Newsnight. Rusland viel Oekraïne in februari 2022 binnen en nog altijd is de oorlog gaande.

Zinchenko heeft inmiddels ruim een miljoen euro gedoneerd aan zijn hulpbehoevende landgenoten, maar is ook bereid om aan het front te strijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verlaagde onlangs de dienstplichtige leeftijd van 27 naar 25, omdat het leger dringend dringend behoefte heeft aan mankracht.

BBC Newsnight vroeg Zinchenko vanwege het gebrek aan mankracht of hij naar Oekraïne zou trekken als hij opgeroepen zou worden, en of hij daar meer waarde in zag dan te blijven voetballen in de Premier League. "Daar kan ik een duidelijk antwoord op geven: ik zou gaan."

Zinchenko heeft een aantal vrienden uit zijn schooltijd die momenteel actief zijn in het Oekraïense leger. "Het is moeilijk te begrijpen dat we recentelijk nog op dezelfde school zaten, waar we voetbalden en op de speelplaats speelden, en dat zij nu ons land moeten verdedigen. Dat valt eerlijk gezegd moeilijk te accepteren. maar het is wat het is. We kunnen niet opgeven."

"Ik weet dat sommigen mensen misschien zullen denken dat het voor mij makkelijk is, dat ik hier in Londen ben en niet in Oekraïne. Ik hoop echt dat het snel eindigt." Zinchenko speelde tussen 2015 en 2016 ruim een jaar voor het Russische Ufa. Zinchenko geeft aan dat hij niet langer contact heeft met zijn vrienden of voormalig teamgenoten uit die tijd.

“Sinds de invasie hebben maar weinig mensen mij een bericht gestuurd, maar sinds februari 2022 heb ik alle communicatie stopgezet. Ze hebben me een aantal berichten gestuurd en ik kan het hen niet kwalijk nemen, want dit is niet hun schuld”, zei hij. "Ik kan ze niet zeggen: 'Jongens, doe mee aan de protesten' en dat soort dingen, omdat ik weet dat ze in de gevangenis kunnen worden gezet."

Zinchenko stelt vervolgens een vraag aan de inwoners van Rusland. "Hoe kunnen jullie leven in het land waar je helemaal geen vrijheid van meningsuiting hebt? De invasie heeft laten zien dat we geen vrienden meer kunnen zijn met hen. We zullen nooit vergeten wat ze ons hebben aangedaan."

