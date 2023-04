Arsenal-sterren bekritiseerd om behandeling van jonge mascotte: ‘Shocking!’

Dinsdag, 18 april 2023 om 17:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:50

Arsenal is flink bekritiseerd vanwege een filmpje dat viraal is gegaan. Voorafgaand aan het recente Premier League-treffen met West Ham United (2-2) plaatsten the Gunners een filmpje op hun Twitter-account. Hierin is te zien dat de spelers een shirt signeren voor een van hun mascottes. De club kreeg vervolgens echter veel kritiek, nadat supporters opmerkten dat geen van de spelers contact met het meisje maakten.

Onder meer de presentatoren Piers Morgan en Laura Woods, beiden groot Arsenal-fan, lieten zich kritisch uit. "Kom op jongens, zegt tenminste één van jullie haar gedag?!!", schreef Morgan op Twitter. Woods en voormalig profvoetballer Ally McCoist noemden het filmpje ‘teleurstellend’ en ‘shocking’ bij talkSPORT.

Come on guys, at least one of you say hello to her?!! https://t.co/Ri3KH5Yd76 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 18, 2023

“Herinneringen maken met onze mascotte”, schreef Arsenal als onderschrift bij het filmpje. Woods vond het vrij tekenend. “Het is een beetje teleurstellend. Ik heb contact gezocht met de club. Ik denk dat ze het filmpje hebben gepubliceerd met de gedachte: alle spelers zijn gestopt en hebben het shirt gesigneerd, dit is geweldig. Maar misschien is dat op zich het probleem. De club heeft gezegd dat het onderdeel is van de ervaring op een wedstrijddag, dus dat is niet de enige interactie die ze had met de spelers. Ze was een mascotte, ze ging ook mee het veld op en zou ook op het veld zijn geweest tijdens de warming-up. Er zijn veel dingen die we niet zien.”

Woods begrijpt dat het zetten van een handtekening op het shirt van de mascotte misschien een routine voor de spelers is, maar is van mening dat de spelers op zijn minst oogcontact konden maken. “Ik keek naar dat kleine meisje en haar gezicht en ze wacht op oogcontact of een soort erkenning.” BBC-presentator Nick Knowles hekelde de spelers eveneens. “Ik stel voor dat Arsenal het meisje en haar familie opnieuw uitnodigt, zodat de spelers zich nog eens kunnen gedragen als fatsoenlijke mensen - toegegeven, ze moeten er wel in getraind worden, maar misschien blijft het bij sommigen van hen hangen als ze erop gewezen worden.”

De vader van het meisje heeft de supporters van Arsenal echter verzekerd dat de ervaring van zijn dochter als mascotte ‘heel bijzonder’ was. “Mijn dochter had een heerlijke tijd als mascotte voor Arsenal. Er was maar een beperkte tijd om de spelers te ontmoeten en ze heeft er erg van genoten. Ødegaard is haar favoriete speler, dus om zijn hand vast te houden bij het betreden van het veld was heel bijzonder.”