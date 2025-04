Arsenal start gesprekken met speler van Bayern München die zo'n 40 miljoen euro kost

Het lijkt erop dat Kingsley Coman aan zijn laatste weken bij Bayern München bezig is. Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland is zijn club akkoord met een eventueel vertrek van de 28-jarige aanvaller komende zomer. Met name Arsenal en clubs uit Saudi-Arabië zijn geïnteresseerd in de Fransman.

Plettenberg meldt maandag dat de entourage van Coman en Arsenal inmiddels al contact met elkaar hebben. Toch hebben the Gunners wel concurrentie van vier Saudische clubs: Ittihad Club, Al-Hilal, Al-Nassr en Al-Ahli.

Mocht Coman naar Arsenal gaan, dan hoopt Bayern een bedrag van 35 tot 40 miljoen euro voor hem te ontvangen. Zijn bruto salaris zou in Londen zo’n zestien à zeventien miljoen euro per jaar worden.

Bij een vertrek naar een Saudische club hoopt Bayern nog meer aan Coman te verdienen: ruim vijftig miljoen euro. Zijn netto salaris zou in Saudi-Arabië ongeveer 25 miljoen euro kunnen worden.

Bayern lijkt dus mee te willen werken aan een vertrek van Coman, die nog een contract heeft tot medio 2027 en volgens Transfermarkt momenteel een waarde van 35 miljoen euro vertegenwoordigt. Als hij vertrekt, gaat der Rekordmeister op zoek naar een vervanger.

Coman, die eerder in actie kwam voor Paris Saint-Germain en Juventus, speelt al sinds 2015 bij Bayern. Eerst twee jaar op huurbasis, en in 2017 nam de Duitse club hem voor 21 miljoen euro over van Juventus. Tot dusver kwam de aanvaller al tot 329 officiële duels namens Bayern (69 goals en 69 assists).

Met de Duitse club won Coman al acht keer de Bundesliga en één keer de Champions League. Dit seizoen kwam de 58-voudig international van Frankrijk tot dusver tot 35 duels (6 goals, 4 assists) namens Bayern.