Arsenal slacht Real Madrid volledig af op gedenkwaardige Champions League-avond

Arsenal heeft dinsdag voor een onwaarschijnlijke stunt gezorgd. De Noord-Londense club won in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League met maar liefst 3-0 van bekerhouder Real Madrid. Arsenal was na rust ontketend, met een absolute hoofdrol voor de ongrijpbare Declan Rice.

Beide grootmachten hielden elkaar redelijk in bedwang in de eerste helft. Bij de bezoekers kwam het gevaar zoals verwacht van Vinícius Júnior, die werd gestuit door doelman David Raya, en Kylian Mbappé. Bij Arsenal waren alle ogen gericht op Bukayo Saka, die voor het eerst sinds 21 december weer een basisplaats had bij de Londense ploeg.

Kort voor het rustsignaal gaf Thibaut Courtois zijn visitekaartje af met reddingen op pogingen van Declan Rice en Gabriel Martinelli binnen een kort tijdsbestek. Geen doelpunten derhalve na 45 minuten spelen in het Emirates Stadium. Enkele minuten na de hervatting schoot Mbappé, die op zijn kansjes loerde, van dichtbij in het zijnet.

Arsenal had op dat moment het meeste balbezit, maar het was voor het team van Arteta lastig om gaatjes te vinden in de hechte defensie van Real Madrid. Aan de andere kant voorkwam de alerte Asencio dat Rice in kansrijke positie zou komen in het strafschopgebied van de Madrilenen.

Diezelfde Rice was in de 57ste minuut wél doeltreffend. De onvermoeibare middenvelder schoot fraai raak vanuit een vrije trap van net buiten de zestien van Real Madrid. Het Emirates Stadium ontplofte en Rice en zijn ploeggenoten vierden de openingstreffer op uitbundige wijze.

Real Madrid probeerde snel wat terug te doen, maar Raya lette goed op bij de inzet van Jude Bellingham. De Champions League-kraker werd steeds boeiender en Courtois ontpopte zich tot de held van zijn ploeg met reddingen op schoten van dichtbij van Myles Lewis-Skelly en Mikel Merino.

De 2-0 viel alsnog met nog twintig minuten spelen. Uitblinker Rice legde opnieuw aan voor een vrije trap en was ditmaal trefzeker met een prachtige poging in de rechterbovenhoek. Er was meer tegenslag voor Real Madrid toen Eduardo Camavinga geel kreeg, en geschorst is voor de return, en een schot van Lewis-Skelly via Merino in de hoek verdween: 3-0.

Real Madrid was duidelijk in shock en niet meer bij machte om iets terug te doen in de slotfase. Het werd nog erger toen Camavinga in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg. De manschappen van Carlo Ancelotti zullen alle zeilen moeten bijzetten in de return volgende week woensdag om alsnog de halve finale te halen.