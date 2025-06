Arsenal slaat grote slag en geeft geblesseerde sterkhouder nieuw contract tot medio 2029

Arsenal heeft het contract van Gabriel Magalhães opengebroken en verlengd, zo melden the Gunners via de officiële kanalen. De 27-jarige verdediger ligt nu twee jaar langer vast in Noord-Londen, tot medio 2029.

Gabriel werd in de zomer van 2020 voor 26 miljoen euro overgenomen van LOSC Lille. De linksbenige mandekker is een belangrijke kracht in de formatie van Mikel Arteta en speelde tot dusver 210 wedstrijden voor de Engelsen.

De teller stopte dit seizoen op 42 officiële optredens voor Gabriel, die in april een zware hamstringblessure opliep en daar waarschijnlijk tot medio juli zoet mee is. Arsenal blijft ondanks die zware kwetsuur dus het vertrouwen houden in de veertienvoudig international van Brazilië.

"Ik kwam hier als een jonge speler”, laat Gabriel optekenen. “Ik heb in vijf jaar tijd zoveel geleerd. Ik ben trots op mezelf, het is een geweldige reis en ik ben zo blij dat ik ermee door kan gaan. Ik hoop dat ik wat prijzen win met deze club, want ik hou van deze club en mijn familie houdt ook van de club.”

"Arsenal is geweldig en ik ben zo trots om een nieuw contract te tekenen. Ik hou van deze club, ik hou van de supporters, mijn teamgenoten, ik hou van dit stadion. Ik ben zo trots. Bedankt voor alle steun”, aldus de verdediger.