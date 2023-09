Arsenal slaat cruciale slag en legt aanvoerder drie jaar langer vast

Zaterdag, 23 september 2023 om 12:42 • Bart DHanis • Laatste update: 12:44

Arsenal heeft het contract van Martin Ødegaard opengebroken en verlengd, zo maakt de Londense club bekend via de officiële kanalen. De Noorse middenvelder lag aanvankelijk tot medio 2025 vast, maar heeft zijn toekomst nu tot medio 2028 aan the Gunners verbonden.

Ødegaard twijfelde naar eigen zeggen geen moment over het tekenen van een nieuwe verbintenis. “Het tekenen was heel makkelijk om verschillende redenen. De club is bezig met een bijzonder project en daar wil ik graag deel van uitmaken. Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. Ik heb een plek gevonden waar ik me echt thuis voel”, laat de 24-jarige spelverdeler optekenen.

Ook manager Mikel Arteta is blij met de contractverlenging van zijn aanvoerder. “Het feit dat hij een langdurig contract heeft getekend is goed nieuws voor iedereen die Arsenal een warm hart toedraagt. Hij is onze aanvoerder en iedereen kijkt tegen hem op. Op het veld is hij een belangrijke speler met heel veel kwaliteiten. Met hem werken is echt fantastisch.”

Ødegaard verkaste al op zestienjarige leeftijd van zijn geboorteland naar Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad wilde het echter niet vlotten. Na uitleenperiodes bij respectievelijk sc Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad en Arsenal, besloot de laatstgenoemde club hem in 2021 voor 35 miljoen euro over te nemen. Afgelopen zomer pakte hij zijn eerste prijs bij Arsenal. In de wedstrijd om de Community Shield werd Manchester City na strafschoppen verslagen.