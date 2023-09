Arsenal slaat cruciale slag en houdt sleutelfiguur langer binnenboord

Vrijdag, 15 september 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

Martin Ødegaard staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Arsenal, zo meldt Fabrizio Romano. De middenvelder moet straks tot medio 2027 vast komen te liggen met de optie op een extra seizoen. Het huidige contract van Ødegaard loopt in de zomer van 2025 af. Verwacht wordt dat Arsenal de contractverlenging in de loop van volgende week wereldkundig zal maken.

Bij Ødegaard is er nooit twijfel geweest over een langer verblijf in het Emirates Stadium. De Noorse spelmaker voelt zich goed in Noord-Londen en wil zijn toekomst aan de club verbinden. Het liefst zo lang mogelijk. Toch is hij zelf niet betrokken bij de onderhandelingen. Tot dusver heeft de voormalig Vitessenaar weinig losgelaten over zijn sportieve toekomst.

"Ik heb niet veel te zeggen, afgezien van het feit dat ik heel gelukkig ben bij Arsenal en ik hoop dat ik daar nog lang kan blijven", zei hij deze week tijdens de interlandbreak tegen het Noorse Nettavisen. "Verder heb ik geen commentaar. Nu staat de nationale ploeg centraal." Het salaris van Ødegaard van 135.000 euro per week zal flink worden opgevoerd, zo is de verwachting.

Ødegaard werd in januari 2021 voor een half jaar gehuurd van Real Madrid. Na twintig wedstrijden op huurbasis voor the Gunners keerde hij terug naar de Spaanse hoofdstad. Nog diezelfde zomer bezegelde de Noor zijn definitieve transfer naar Arsenal. Ødegaard kwam tot dusver 110 keer in actie voor de club, waarin hij 26 keer scoorde en 15 keer aangever was.