Arsenal reserveert 58 miljoen euro voor 'de transfer van het jaar'

Arsenal is vastberaden om komend seizoen het gat met Liverpool te dichten. The Gunners hebben vooral behoefte aan versterking voorin en hebben daarvoor Nico Williams tot hoofddoelwit gebombardeerd. Arsenal heeft de eerste gesprekken met de zaakwaarnemer van de 22-jarige linksbuiten van Athletic Club al gevoerd, zo meldt The Guardian.

Arsenal heeft met zijn nieuwe technisch directeur Andrea Berta een troef in handen. De Spanjaard werkte meer dan een decennium voor Atlético Madrid en heeft daardoor een netwerk in LaLiga. Berta heeft al een gesprek gevoerd met Félix Tainta, de belangenbehartiger van Williams.

Arsenal heeft Williams de afgelopen twee jaar intensief gescout en overwoog afgelopen zomer al om een move te maken, maar kreeg te horen dat de vleugelspits nog een seizoen bij Athletic wilde blijven.

Geïnteresseerde clubs hoeven niet om tafel met Athletic, omdat Williams een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract heeft staan. De aanvaller kan voor 58 miljoen euro vertrekken uit Baskenland. Dat is gezien zijn status als een van de grootste talenten ter wereld een schijntje voor de Europese top.

Arsenal ondervindt stevige concurrentie van in ieder geval FC Barcelona en Chelsea. De Londenaren hopen dat de goede relatie met Williams, die dus al lange tijd gevolgd wordt, zal helpen om 'de transfer van het jaar' rond te maken.

Naast een linksbuiten heeft Arsenal ook dringend behoefte aan een nieuwe spits. De club beschouwt Viktor Gyökeres van Sporting Portugal als het meest realistische doelwit. Het liefst zou Arsenal Alexander Isak van Newcastle United overnemen, maar die deal zal zeer ingewikkeld worden.

Ook op het middenveld gaat het nodige gebeuren. Arsenal gaat naar verwachting Martín Zubimendi voor 50 miljoen euro overnemen van Real Sociedad. Thomas Partey en Jorginho gaan de club waarschijnlijk transfervrij verlaten.