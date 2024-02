Arsenal profiteert optimaal van blunder Van Dijk en Alisson en wint in topper

Arsenal heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de Engelse titelstrijd. De nummer twee in de Premier League won in een aantrekkelijke topper met 3-1 van koploper Liverpool. Flinke miscommunicatie tussen Alisson Becker en Virgil van Dijk leidde de tweede goal in van Arsenal, dat dus drie heel belangrijke punten pakt.

Bij Arsenal waren er geen verrassingen in de basisopstelling te bespeuren. Aan de kant van Liverpool verschenen Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo aan de aftrap. Darwin Núñez begon op de reservebank en Mohamed Salah ontbrak bij the Reds vanwege een blessure.

Arsenal drukte Liverpool in de beginfase direct naar achteren en zag de aanvallende intenties na een kwartier spelen beloond worden. Een heerlijke steekbal van Martin Ødegaard bereikte Kai Havertz, die op de uitgekomen Alisson Becker stuitte. In de rebound was het echter de meegelopen Bukayo Saka die de 1-0 binnenschoot.

De uitblinkende Ødegaard bleef het de verdediging van Liverpool lastig maken, al zorgde dat niet voor de 2-0 voor the Gunners. De bezoekers kropen gaandeweg de eerste helft wat meer uit hun schulp en Gakpo kwam net te kort om een prachtige voorzet vanaf rechts van Trent Alexander-Arnold binnen te werken.

Waar iedereen in het Emirates Stadium dacht aan een 1-0 tussenstand halverwege, sloeg Liverpool keihard toe in blessuretijd. De aanwezigheid van Luis Díaz zorgde voor verwarring in de defensie van Arsenal, waarna Gabriel Magalhães de bal ongelukkig met de hand in zijn eigen doel werkte. De teleurstelling was dan ook groot bij spelers en fans van de thuisclub.

De gelijkmaker leek Liverpool goed te doen en Arsenal had het in de beginfase van de tweede helft moeilijk. Díaz was de belangrijkste pion bij de bezoekers op de counter, al bleef een tweede goal van de koploper in Noord-Londen uit. Aan de andere kant werd een valpartij van Havertz in de zestien niet beoordeeld als een overtreding.

Van Dijk wachtte even later op Alisson bij een lange bal van achteruit, maar de uitgekomen doelman sprong over de bal heen. Het was vervolgens Gabriel Martinelli die optimaal profiteerde van de miscommunicatie in de verdediging van Liverpool. De koploper hoopte nog dat de VAR zou ingrijpen, maar Martinelli stond niet in buitenspelpositie op het moment van schieten.

Goudhaantje Martinelli werd kort daarna afgelost door Leandro Trossard, terwijl Núñez bij Liverpool het veld betrad. Arsenal had de wedstrijd in het slot kunnen gooien, ware het niet dat Jakub Kiwior volledig vrij richting Alisson kopte. Núñez schoot uit de counter vanuit een moeilijke hoek over.

Liverpool kwam in de 88ste minuut met tien man te staan. Ibrahima Konaté ving bewust Havertz op en moest inrukken met een tweede gele, en dus een rode kaart. Alisson kende in blessuretijd weer een zwak moment, want de Braziliaanse doelman zag een schot van dichtbij van de ingevallen Trossard door zijn benen gaan: 3-1.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties