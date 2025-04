Arsenal morst punten en plaveit de weg voor Arne Slot om Liverpool landskampioen te maken

Liverpool heeft de landstitel ook na woensdagavond nog niet definitief binnen. Arsenal morste in het eigen Emirates Stadium punten tegen Crystal Palace (2-2), maar door dat punt maken the Gunners mathematisch nog altijd kans op het kampioenschap. In de praktijk is de kans nihil, want met nog vier wedstrijden te gaan is het verschil tussen de nummer een en twee van de Premier League twaalf punten. Bovendien heeft Liverpool een doelsaldo van +10.

Arsenal - Crystal Palace 2-2

Met Jurriën Timber in de basis zat Arsenal al na drie speelminuten op rozen. Een vrije trap van Martin Ödegaard vanaf de linkerkant belandde op het hoofd bij Jakub Kiwior, die van circa elf meter binnenkopte: 1-0. De gelijkmaker viel na een klein halfuur spelen. Adam Wharton legde een hoekschop op de rand zestien neer bij Eberechi Eze, die met een volley de 1-1 noteerde.

Op slag van rust kwam Arsenal dankzij Leandro Trossard (assist: Timber) wederom op voorsprong, maar die werd in de 83ste speelminuut weer uit handen gegeven. Na kinderlijk geklungel achterin bij William Saliba nam Jean-Philippe Mateta over. De aanvaller zag doelman David Raya te ver voor zijn doel staan en stifte de bal over hem: 2-2.

Wanneer wordt Liverpool kampioen?

Liverpool kan komende zondag 27 april de landstitel officieel binnenhalen. Het team van manager Arne Slot speelt dan op Anfield tegen Tottenham Hotspur en the Reds hebben aan een punt genoeg om zich tot kampioen van Engeland te kronen.