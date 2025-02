Arsenal-manager Mikel Arteta reageert op aanstaande Champions League-duels met PSV

PSV speelt in de achtste finale van de Champions League tegen Arsenal. De ploeg van Peter Bosz versloeg woensdagavond Juventus met 3-1 na verlenging en plaatste zich zo voor de volgende ronde. Arsenal-trainer Mikel Arteta is de Eindhovenaren nog niet vergeten: “We hebben al tegen ze gespeeld en het is een goed team.”

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen was in 2023. Tijdens de groepsfase van de Champions League speelden de Lampen en the Gunners twee keer tegen elkaar. In Londen werd het 4-0 voor Arsenal en in Eindhoven 1-1.

Arteta is duidelijk over de loting. “Het wordt net als elke andere Champions League-wedstrijd een lastig duel. Wanneer je nog zo ver in het toernooi zit als nu weet je dat elk team erg goed is. Zodra de wedstrijd er is zijn we er klaar voor.”

Arsenal mist op het moment een hoop spelers in de voorhoede. Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli en Kai Havertz zijn allemaal geblesseerd en momenteel niet beschikbaar voor de Spanjaard. Of ze er tegen PSV wel bij zijn blijft dan ook een vraagteken. “Ik weet niet of ze erbij zullen zijn. Dat moet je aan de doktoren vragen.”

“Martinelli is iets verder in zijn herstel dan Saka”, voegt Arteta toe. “We zullen de komende weken gewoon moeten kijken hoe de jongens zich voelen en op basis daarvan een beslissing nemen.” Ook de Japanner Takehiro Tomiyasu kreeg deze week te horen dat die een tweede operatie moet ondergaan aan zijn knie. Hij zal de rest van het seizoen niet meer inzetbaar zijn.

Voor Arsenal staat zaterdag de volgende wedstrijd op het programma. West Ham United komt dan op bezoek in het Emirates Stadium. Het gat naar nummer één Liverpool bedraagt op dit moment acht punten. De ploeg van Slot gaat dit weekend op bezoek bij Manchester City, dus Arteta kan een grote slag slaan.

De Champions League zal in maart verder gaan. Arsenal en PSV zullen in de week van 4 en 5 maart tegen elkaar spelen. De eerste wedstrijd zal plaatsvinden in Eindhoven. De tweede wedstrijd is de week erop in Londen. De winnaar van dit tweeluik krijgt in de kwartfinale Real Madrid of Atlético Madrid.