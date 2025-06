Arsenal luistert naar Arteta en bereikt razendsnel akkoord over Premier League-middenvelder

Arsenal gaat de komst van een nieuwe middenvelder spoedig wereldkundig maken. Fabrizio Romano maakt bekend dat de the Gunners een akkoord hebben bereikt met Brentford over de transfer van Christian Nørgaard.

Woensdagochtend maakte Romano melding van het bod dat Arsenal had ingediend bij Brentford. Naar verluidt bood de club elf miljoen euro voor de 31-jarige Deen, die nu nog twee jaar vastligt bij Brentford.

Brentford heeft dat bod geaccepteerd. Nørgaard maakt graag de overstap naar het Emirates Stadium, waar een meerjarig contract klaarligt voor de 35-voudig international.

Nørgaard is al sinds 2019 verbonden aan Brentford en maakte in 2021 de promotie naar de Premier League mee. Inmiddels staat de teller op 196 duels voor de speler die ook actief was voor onder meer Hamburger SV en Fiorentina.

Manager Mikel Arteta heeft Nørgaard hoog zitten vanwege zijn fysieke kracht, lengte (1.87 meter) en ervaring op het hoogste niveau in Engeland. Arsenal is dicht bij de komst van Martín Zubimendi, maar een extra kracht op het middenveld is dus wenselijk.

Volgens journalist Ben Jacobs en manager Mikel Arteta de drijvende kracht geweest achter de komst van Nørgaard. Gezien het vertrek van Jorginho en het aanstaande afscheid van Thomas Partey heeft Arsenal vers bloed nodig op het middenveld.