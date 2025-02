Arsenal loopt in Premier League-topper tegen Nottingham Forest nieuw averij op

De Premier League-kraker tussen Nottingham Forest en Arsenal heeft geen winnaar opgeleverd. Na een wedstrijd waarin beide ploegen met name defensief uitblonken, bleef het bij 0-0. Arsenal lijkt zijn titelaspiraties definitief vaarwel te moeten zeggen, terwijl Nottingham ziet dat de concurrentiestrijd om een plek bij de eerste vier steeds groter wordt.

Bij Arsenal begon Jurriën Timber als rechtsback. Bij afwezigheid van onder meer Kai Havertz, Gabriel Jesus en Bukayo Saka bestond de voorhoede uit Ethan Nwaneri, Mikel Merino en Leandro Trossard. Bij Nottingham waren de ogen gericht op Chris Wood, die dit seizoen al goed was voor achttien Premier League-treffers.

De ploegen waren in de openingsfase aan elkaar gewaagd en stonden defensief sterk, waardoor het even wachten was op het eerste échte doelgevaar. Nottingham dacht halverwege de eerste helft recht te hebben op een strafschop toen Callum Hudson-Odoi uit balans leek te worden gehaald door Riccardo Calafiori.

Calafiori, die eerder in de wedstrijd al geel kreeg voor een overtreding op Hudson-Odoi, zag tot zijn opluchting dat arbiter Jarred Gillett liet doorspelen. Gillett stopte het spel even om met de VAR te overleggen, maar liet uiteindelijk doorspelen.

Enkele ogenblikken later meldde Calafiori zich in de zestien van Nottingham, waar hij zich met een fraaie lichaamsbeweging ontdeed van Nicolás Domínguez, om vervolgens met rechts via de binnenkant van de paal in de handen van de zichtbaar opgeluchte Forest-goalie Matz Sels te schieten.

Wood kreeg in korte tijd twee van Nottinghams weinige kansen na rust. De Nieuw-Zeelander raakte de bal bij zijn eerste kans niet vol genoeg, waardoor Raya kon redden. Niet veel later leek hij de bal voor het inschieten te hebben na een pass van Morgan Gibbs-White, maar voorkwam William Saliba erger met een prima getimede tackle.

Buiten twee enorme kansen voor Martin Ødegaard in buitenspelpositie kwam Arsenal niet echt. Zo nu en dan kwam ook Forest opzetten. Hudson-Odoi sneed naar binnen en deed zijn gekrulde inzet over het doel van David Raya belanden.

Het bleef bij 0-0, een resultaat waar geen van beide ploegen echt iets mee kan.