Arsenal lijdt na dubieuze tegentreffer pijnlijke nederlaag tegen West Ham

Arsenal heeft donderdagavond in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden. Bezoekers West Ham United bleken uiteindelijk met 0-2 te sterk voor the Gunners. Door doelpunten van Tomás Soucek, waar een dubieuze al dan niet-uitbal aan voorafging, en een kopgoal van Konstantinos Mavropanos velde West Ham de ploeg van Mikel Arteta uiteindelijk. Arsenal blijft tweede maar verliest dure punten in de strijd om het kampioenschap, waar West Ham de zesde plek inneemt op de ranglijst.

Bij the Hammers, waar John Heitinga de assistent van David Moyes is, verschenen ex-Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez aan de aftrap. Bij Arsenal verving Leandro Trossard Kai Havertz in de basiself.

De eerste kansjes voor de wedstrijd waren voor Arsenal. Na een fraai hakballetje van Martin Ødegaard schoot Saka gevaarloos op Alphonse Aréola, waarna ook een afstandspoging van Trossard over vloog.

Even later was het voor West Ham wel raak. In de dertiende minuut grepen de Oost-Londenaren de leiding in het Emirates Stadium. Over die goal was wel de nodige ophef.

Een voorzet van Emerson werd paniekerig uitverdedigd door de Arsenal-defensie, waarna Jarrod Bowen de bal voorlegde op Soucek. De Tsjech liep eenvoudig binnen. De VAR had minutenlang nodig om te bepalen of het doelpunt geldig was.

Bowen trok de bal namelijk voor nadat de bal op het randje van de achterlijn in de lucht was. Gunners claimden tevergeefs dat de bal uit was, want de videoscheidsrechter ging uiteindelijk akkoord met het oordeel dat op het veld geveld werd.

Arsenal probeerde het van zich af te schudden en richtte zich weer op. Een kopbal van Saka werd katachtig gepareerd door Areola en een poging van Gabriel Martinelli zeilde rakelings naast het doel. Na een geweldige steekpass van Ødegaard kwam Saka het dichtst bij de gelijkmaker: zijn schot uit een moeilijke hoek spatte uiteen op de paal.

In de tweede helft probeerde Arsenal wederom een gelijkmaker te forceren. Declan Rice was er dicht bij. Als de lat twintig centimeter hoger had gelegen, was hij trefzeker geweest tegen zijn oude ploeg.

Een minuut of twee later kwam West Ham tegen de verhoudingen in op 0-2. Uit een van de levensgevaarlijke corners van James Ward-Prowse kopte ex-Arsenal-verdediger Mavropanos raak. Hij vierde zijn doelpunt ingetogen.

Arsenal ging vervolgens tevergeefs op zoek naar de aansluitingstreffer. Gabriel Jesus (kopbal), Ødegaard (naast), Trossard (redding Areola) en Nketiah (met een omhaal) probeerden het allen, maar waren niet succesvol. Het leek in de blessuretijd nog erger te worden, maar een strafschop van Saïd Benrahma werd gekeerd door David Raya.

Zo lijdt Arsenal een pijnlijke nederlaag in de strijd om het kampioenschap in de Premier League. Het staat nog wel tweede, maar verzuimt om uit te lopen op Aston Villa, dat dinsdag met 3-2 verloor van Manchester United. Liverpool is de grote winnaar van de midweekse speelronde en voert met 42 punten de ranglijst aan.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 19 12 4 3 18 40 3 Aston Villa 19 12 3 4 15 39 4 Manchester City 18 11 4 3 22 37 5 Tottenham Hotspur 19 11 3 5 11 36 6 West Ham United 19 10 3 6 3 33 7 Manchester United 19 10 1 8 -4 31 8 Brighton & Hove Albion 19 8 6 5 5 30 9 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 10 Chelsea 19 7 4 8 2 25 11 Wolverhampton W. 19 7 4 8 -4 25 12 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 18 5 4 9 -3 19 15 Crystal Palace 19 4 6 9 -9 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 19 8 2 9 -1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

