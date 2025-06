Arsenal legt eerste contacten met speler die voor 80 miljoen euro mag vertrekken

Eberechi Eze is een gewilde speler. De aanvallende middenvelder van FA Cup-winnaar Crystal Palace werd eerder al genoemd bij Tottenham Hotspur en is nu ook concreet in beeld bij de technische leiding van Arsenal, zo meldt journalist Ben Jacobs van GiveMeSport.

Arsenal heeft de afgelopen dagen meerdere gesprekken gevoerd met het management van Eze, die bij Palace nog twee seizoenen vastligt. Het is wachten op een eerste bod vanuit Noord-Londen op de twaalfvoudig international van Engeland.

Eze staat volgens Jacobs open voor een zomerse overstap richting Arsenal. De middenvelder beschikt in Zuid-Londen over een ontsnappingsclausule van omgerekend circa 80 miljoen euro, een bedrag dat in termijnen kan worden betaald.

Arsenal zoekt naar versterkingen voor het middenveld. Jorginho nam reeds afscheid en Thomas Partey lijkt met een transfervrije status te vertrekken. Manager Mikel Arteta is druk bezig om Martín Zubimendi voor 60 miljoen euro los te weken bij Real Sociedad.

Eze wordt naast Arsenal dus ook intensief gevolgd door Tottenham. De winnaar van de Europa League zou hem aanmerken als een 'statement signing' voor nieuwe manager Thomas Frank.

De international van Engeland sloot het seizoen 2024/25 af in bloedvorm. Eze kende een sterke reeks van 9 doelpunten in zijn laatste 13 wedstrijden, waaronder twee treffers in de 2-0 overwinning op Tottenham Hotspur en het winnende doelpunt in de finale van de FA Cup tegen Manchester City (2-1).

Eze, die in zijn jeugd enkele jaren doorbracht bij Arsenal, staat sinds 2020 onder contract bij Palace. Na vijf seizoenen op Selhurst Park staat de teller op 40 goals en 28 assists in 167 duels.