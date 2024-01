‘Arsenal krijgt concurrentie van andere Engelse grootmacht in strijd om Hato’

Niet alleen Arsenal, maar ook Chelsea houdt de verrichtingen van Jorrel Hato nauwlettend in de gaten. De zeventienjarige centrumverdediger is een van de weinige lichtpuntjes van Ajax dit seizoen en kon eerder al rekenen op interesse uit het noorden van Londen. Nu mengt ook Chelsea zich in de strijd. Dat beweert althans journalist Rudy Galetti.

"Chelsea ziet in Hato een geschikt profiel om de verdediging te versterken", schrijft Galetti, die benadrukt dat Hato een van meerdere namen is op het lijstje van the Blues. Hoe concreet de interesse van Todd Boehly in Hato is, is niet bekend.

Ook Arsenal heeft Hato op de korrel, weet Galetti. Eerder schreef the Athletic al over de interesse van de ploeg van Mikel Arteta in de jonge verdediger, die tot medio 2025 in Amsterdam vastligt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

The Telegraph kwam eerder op donderdag met woorden van vergelijkbare strekking. "Arsenal bereidt een transfer voor op het wonderkind van Ajax, Hato", kopte de krant. Het is nog maar zeer de vraag of Hato zelf oren heeft naar een overstap naar de Premier League.

Maar Chelsea zou Arsenal wel eens kunnen dwarsbomen volgens Galetti. Bij the Blues zou de concurrentie niet mals zijn voor Hato. Benoît Badiashile, Axel Disasi, Thiago Silva en Levi Colwill moeten allen minuten delen in het hart van de defensie.

Bovendien liggen er in mega-aankoop Wesley Fofana en Trevoh Chalobah ook nog eens twee centrumverdedigers in de lappenmand, waar Chelsea ook nog beschikt over Malang Sarr.

Bij Arsenal is de concurrentie niet minder stevig. William Saliba en Gabriel Magalhães vormen doorgaans het centrale duo. Ben White zou daar ook kunnen spelen, terwijl landgenoot Jurriën Timber nog altijd geblesseerd is.

Kan Jorrel Hato een stap naar de top van de Premier League aan? Ja Nee Stem Kan Jorrel Hato een stap naar de top van de Premier League aan? Ja 37% Nee 63% Totaal aantal stemmen: 300 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties