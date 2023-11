Arsenal is na exit in de beker ook ongeslagen status in Premier League kwijt

Zaterdag, 4 november 2023 om 20:31 • Rian Rosendaal

Arsenal heeft zaterdag averij opgelopen in de strijd om de eerste plaats in de Premier League. Manager Mikel Arteta zag zijn elftal namelijk met 1-0 verliezen op bezoek bij Newcastle United. Het is de eerste nederlaag dit seizoen van Arsenal, dat hierdoor de ongeslagen status kwijt is. Alleen nummer twee en Noord-Londense rivaal Tottenham Hotspur heeft tot nu toe nog geen enkel duel verloren in competitieverband.

Arteta kon bij Arsenal niet beschikken over Martin Ødegaard, die woensdag in de EFL Cup tegen West Ham United (3-1) nog inviel. De Noorse spelmaker was niet fit genoeg om op te worden genomen in de wedstrijdselectie. Op het Londense middenveld was er nu plaats voor Declan Rice, Jorginho en Kai Havertz, die vanaf rechts opereerde.

Gabriel Martinelli en Bukayo Saka moesten voorin voor de aanvoer zorgen richting aanvalsleider Eddie Nketiah. Bij Newcastle, dat midweeks op indrukwekkende wijze Manchester United met 0-3 afdroogde in de EFL Cup, begonnen de vertrouwde namen aan het thuisduel.

Arsenal wilde de bekernederlaag van woensdag van zich afspelen in Newcastle en kreeg in de beginfase via Takehiro Tomiyasu, Martinelli, Saka en Nketiah ook kansen. Doelpunten konden echter niet worden genoteerd voor the Gunners. Newcastle, dat dinsdag in de Champions League op bezoek gaat bij Borussia Dortmund, werd pas in de slotfase van de eerste helft echt gevaarlijk. Dat offensief leidde ook niet tot treffers, waardoor beide ploegen met een 0-0 tussenstand de kleedkamers opzochten halverwege.

Centrumverdediger Dan Burn bleef geblesseerd achter in de kleedkamer, met Tino Livramento als diens vervanger achterin. De ontmoeting in het hoge noorden van Engeland bleef ook na rust redelijk in evenwicht, al was het de thuisclub dat de ban brak na ruim een uur spelen. Een voorzet van Joelinton vanaf links vloog over doelman David Raya heen en het was Anthony Gordon die zijn bewaker afschudde en binnenkopte: 1-0. Uit een check bij de VAR bleek dadt de doelpuntenmaker niet in buitenspelpositie had gescoord.

Arsenal moest in de slotfase dus in de achtervolging in Newcastle en Arteta gooide onder meer Fábio Vieira en Leandro Trossard voor de leeuwen, om zo de aanval van vers bloed te voorzien. De bezoekers bleven hopen op een late gelijkmaker, die er ondanks de tien minuten aan blessuretijd dus niet meer kwam.

Een pijnlijke nederlaag dus voor de ploeg uit Londen, vier dagen voor de ontmoeting met Sevilla in de groepsfase van de Champions League. Newcastle daarentegen tankt het nodige vertrouwen voor de ontmoeting met Dortmund, dat zaterdag met 0-4 klop kreeg van Bayern München, van dinsdagavond.