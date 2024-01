Arsenal is lange tijd veel sterker, maar delft toch onderspit tegen Liverpool

Liverpool heeft zondagavond Arsenal uit de FA Cup geknikkerd. De Londenaren waren gedurende het gros van de wedstrijd de betere ploeg in eigen huis, maar een sterke eindfase bleek genoeg voor Liverpool: 0-2. The Reds kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt van Jakub Kiwior, alvorens Luis Díaz de wedstrijd in blessuretijd in het slot gooide.

Beide ploegen begonnen met grotendeels de sterkste basiself aan de wedstrijd. Mikel Arteta had wel enkele verrassingen in petto. Zo startte Kiwior, normaliter centrale verdediger, op de linksbackpositie en stond Kai Havertz in de spits geposteerd. Aaron Ramsdale begon op doel, ondanks dat hij in de Premier League tegenwoordig David Raya voor zich moet dulden.

Aan de kant van Liverpool begon Jarrel Quansah in de basis. De twintigjarige centrale verdediger is dit seizoen bezig aan zijn doorbraak in het profvoetbal en mocht dus ook tegen Arsenal opdraven. Mohamed Salah ontbrak vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup met Egypte, waardoor Cody Gakpo als rechtsbuiten aan het duel begon. Virgil van Dijk ontbrak wegens ziekte, terwijl Ryan Gravenberch op de bank begon.

De eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd volgde al na twee minuten spelen. Met een strakke doeltrap bereikte Ramsdale Reiss Nelson. De voormalig Feyenoord-huurling schoot in vanuit een lastige hoek en vond het zijnet.

De Londenaren waren duidelijk de sterkere ploeg in de beginfase. In navolging van zijn kans in de derde minuut kreeg Nelson nog enkele andere mogelijkheden, maar hij wist Liverpool-keeper Alisson niet te verschalken. Ook Martin Ødegaard probeerde het, maar de Noor zag na tien minuten zijn schot op de lat belanden.

In het restant van het eerste bedrijf bleef Arsenal de sterkere ploeg, maar the Gunners lieten na zichzelf te belonen door de ban te breken. Aan het begin van de tweede helft leek er weinig veranderd te zijn aan het spelbeeld.

Dat duurde tot de laatste twintig minuten van het duel, toen de formatie van Jürgen Klopp de overhand begon te krijgen. De eerste goede mogelijkheid in die sterkere fase van Liverpool werd nog om zeep geholpen door Darwin Núñez, die in een twee tegen twee-situatie probeerde af te geven op Díaz. De pass was echter onzuiver en ging achter de Colombiaan langs.

Enkele minuten later ontving Díaz wel de bal in het strafschopgebied van Arsenal. De flankspeler bleef rustig en speelde zichzelf vrij, om vervolgens een lage inzet richting het doel van Ramsdale te produceren. De Engelse doelman reageerde adequaat en was snel bij de grond om het schot tot een hoekschop te verwerken.

Zo'n tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd dan alsnog de ban gebroken. Een vrije trap van Trent Alexander-Arnold vanaf de linkerkant werd onbewust het eigen doel ingekopt door Kiwior: 0-1. Het was moeilijk om de goal onterecht te noemen, daar the Reds op dat moment al enige tijd de sterkere ploeg waren.

Na de openingstreffer ging Arsenal nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt, maar het waren de mannen van Klopp die het gevaarlijkst werden via een kopbal op de lat. Diep in blessuretijd maakte Díaz er zelfs nog 0-2 van uit een snelle uitbraak, waardoor de zege van Liverpool zeker was.

Arsenal 0???2?? Liverpool ?? ?????? ???????? knikkeren ?????? ?????????????? uit de FA Cup. Vlak voor het laatste fluitsignaal is Luis Díaz nog trefzeker ??#ZiggoSport #FACup #ARSLIV pic.twitter.com/EBDySn1sFS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties