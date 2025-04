Arsenal hoort vraagprijs van Sporting Portugal voor Viktor Gyökeres

Arsenal is voor het komende seizoen op zoek naar een nieuwe spits en heeft enkele Europese topspitsen op zijn verlanglijstje geplaatst. Eén van de spelers die gevolgd wordt is Viktor Gyökeres, die voor beduidend minder geld mag vertrekken dan zijn vastgestelde transferclausule van 100 miljoen euro.

Journalist Ben Jacobs van GiveMeSport weet dat Gyökeres tot een akkoord is gekomen met zijn werkgever Sporting Portugal, waar de Zweeds international een contract heeft tot medio 2028. De 26-jarige spits mag voor een bedrag in de regio van 70 miljoen euro vertrekken uit Estádio José Alvalade.

Gyökeres is sinds zijn komst in de zomer van 2023 uitgegroeid tot de grote man bij Sporting. Dit seizoen alleen al was hij in 42 wedstrijden, over alle competities, goed voor 42 goals en 11 assists.

Arsenal wil een topspits naar het Emirates Stadium halen en weet op financieel vlak ongeveer waar het aan toe is als het besluit zijn interesse in Gyökeres te intensiveren. De goaltjesdief geniet ook voorzichtige interesse van Chelsea, maar Arsenal lijkt op dit moment verder.

Het is nog niet geheel duidelijk of Arsenal daadwerkelijk een bod gaat neerleggen bij Sporting, want de droomkandidaat blijft Alexander Isak (25). De voormalig Willem II'er is dit seizoen bij Newcastle United één van de absolute Premier League-sterren.

The Athletic meldde eerder echter al dat Newcastle hoe dan ook een 'astronomisch bod' wil zien, wil het de verkoop van Isak überhaupt overwegen. Mede doordat Newcastle een percentage doorverkoop moet afstaan aan Real Sociedad, zit het enorm hoog in de boom.

Wat Newcastle precies verstaat onder een 'astronomisch bod', is niet geheel duidelijk. Wel lijkt zeker dat er beduidend meer dan honderd miljoen euro betaald zou moeten worden. Door de tot medio 2028 lopende verbintenis van Isak staat Newcastle bovendien ijzersterk in de onderhandelingen.

Een andere optie is Benjamin Sesko. De Sloveen (21) ligt tot medio 2029 vast bij RB Leipzig, maar heeft volgens onder meer Sky Sports Deutschland een vastgestelde vertrekclausule van 70 miljoen euro in zijn contract staan.