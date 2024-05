Arsenal grijpt opnieuw naast landstitel: rentree voor Jurriën Timber in mineur

Arsenal heeft zondag op de slotdag naast de titel gegrepen in de Premier League. De manschappen van Mikel Arteta haalden in de slotfase wel de benodigde zege binnen tegen Everton (2-1), maar zien Manchester City er voor de vierde keer op rij vandoor gaan met de landstitel. Everton was ondanks acht punten aftrek al zeker van handhaving en eindigt vijftiende. Jurriën Timber, die terug is van een kruisbandblessure, maakte overigens zijn eerste minuten voor Arsenal 1 sinds augustus.

Arsenal begon aan de laatste speeldag van de Premier League als absolute underdog voor de landstitel. De Londenaren moesten zelf winnen van Everton en hopen dat Manchester City een misstap zou begaan tegen West Ham United.

De start van Arsenal was stroef te noemen. Toch kregen the Gunners na een kwartier de eerste grote kans van de wedstrijd. Gabriel Martinelli poortte zijn tegenstander maar stuitte vervolgens in vrije positie op een hand van keeper Jordan Pickford.

???????????????? moment ?? Jurriën Timber maakt na lang blessureleed zijn rentree! ???? ??????? ??????? ? ?? Viaplay én Viaplay TV #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 19, 2024

Na een half uur dreigde Everton op voorsprong te komen. Dominic Calvert-Lewin schoot de bal echter op de paal en was ook in de rebound niet scherp. Die eindige in het zijnet. Een prachtige vrije trap van Idrissa Gueye leverde Everton in de veertigste minuut alsnog de voorsprong op: 1-0.

Arsenal sloeg nog voor rust terug. Martin Ødegaard haalde knap de achterlijn en behield het overzicht met een perfecte lage voorzet op Takehiro Tomiyasu, die binnenschoot: 1-1.

Na rust joeg Arsenal door op een winnende treffer, maar tegen het sterk gegroepeerde Everton was het lastig voor de Londenaren om openingen te vinden. Na een uur spelen moest Gabriel zich met een schouderblessure laten vervangen. Even later kopte Kai Havertz de bal op aangeven van Martinelli op de lat.

Ook na de invalbeurt van Timber, in de 69ste minuut, bleef de druk op het doel van Everton groot. Invaller Emile Smith Rowe kwam via een volley in de 82ste minuut heel dicht bij de waarschijnlijk winnende treffer. De invaller raakte via een stuit de lat.

Een minuut voor tijd kwam Arsenal via nota bene een counter alsnog aan de leiding. Ødegaard stuitte na een onderschepping door Gabriel Jesus een-op-een op Pickford, maar Havertz stond toevalligerwijs op de goede plek voor een intikker: 2-1.

