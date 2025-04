Arsenal geeft Real Madrid geen enkele illusie op remontada en speelt halve finale tegen PSG

Arsenal heeft zich ten koste van Real Madrid geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Na de 3-0 zege in de heenwedstrijd had de ploeg van Mikel Arteta weinig tot geen moeite om de Spaanse aanvallen in Santiago Bernabéu af te slaan. Na rust maakte Bukayo Saka er 0-1 van, voordat een grote fout van William Saliba de gelijkmaker van Vinícius Júnior inleidde. Een remontada zat er nooit in en vlak voor tijd bepaalde Gabriel Martinelli de eindstand op 1-2. Arsenal neemt het in de halve finale op tegen Paris Saint-Germain.

Real begon zeer fel, en deelde al in de tweede minuut een waarschuwing uit middels een (overduidelijk) buitenspeldoelpunt van Kylian Mbappé. Het eerste tegenvallertje voor de thuisploeg kwam al in de vierde minuut. David Alaba schepte Bukayo Saka en moest vrijwel de hele wedstrijd met een gele kaart achter zijn naam verder tegen directe tegenstander en Arsenals sterspeler Saka.

Snel daarna leek de 0-1 aanstaande toen Arsenal een strafschop kreeg. Raúl Asencio hing iets te nadrukkelijk aan het shirt van Mikel Merino, die naar de grond ging. Arbiter François Letexier was het ontgaan, maar de VAR niet en de bal ging op de stip. Saka nam de bal over van Martin Ødegaard, die al klaarstond om de elfmetertrap te nemen. Het werd dus Saka, die een parodie op een Panenka produceerde en Thibaut Courtois zag redden.

Na Arsenal leek ook Real een strafschop te krijgen, toen Mbappé werd vastgehouden door Declan Rice. Letexier was vastberaden en wees onmiddellijk naar de stip, waarna een minutenlange VAR-check volgde. Letexier kwam terug op zijn beslissing. Aanvankelijk leek hinderlijk buitenspel van Antonio Rüdiger de reden, maar later bleek dat de Franse arbiter het geen overtreding vond van Rice.

De tijd tikte weg in het nadeel van Real, dat voetballend amper door de Londense muur heen kwam. Arsenal loerde hier en daar op een kansje, met name uit standaardsituaties. Bij één van die momenten kreeg Jurriën Timber een schietkans. De Oranje-international werkte de bal een paar meter over.

Na rust veranderde er niet veel aan het spelbeeld. Real probeerde, maar Arsenal stond verdedigend als een muur. Alle spanning leek uit het tweeluik te worden gehaald toen Arsenal na een prachtige aanval over meerdere schijven op voorsprong kwam. Saka was het eindstation en maakte zijn gemiste strafschop meer dan goed met een fraai stiftje over Courtois: 0-1.

Toch kregen Real en zijn supporters weer hoop. David Raya gooide de bal naar Saliba, die stond te slapen en Vinícius de gelegenheid gaf het balbezit te heroveren. De Braziliaan schoot eenvoudig langs de verbouwereerde Raya: 1-1. Dat moment veranderde echter niets aan het spelbeeld. Arsenal bleef domineren, had eigenlijk geen kind aan Real en maakte er diep in blessuretijd 1-2 van. Martinelli rondde een heerlijke counteraanval af.