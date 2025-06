Arsenal gaat snel groot nieuws aankondigen over Myles Lewis-Skelly en andere speler

Arsenal gaat op korte termijn een grote slag slaan. De Londenaren hebben een akkoord bereikt met Myles Lewis-Skelly over de verlenging van zijn contract, meldt clubwatcher Charles Watts.

Myles-Skelly is ondanks zijn nog prille leeftijd (18) uitgegroeid tot een vaste waarde in het team van manager Mikel Arteta, die de linksback vrijwel altijd opstelt.

Door zijn tot medio 2026 lopende contract bestonden er wat zorgen over de toekomst van Myles-Skelly bij Arsenal, maar de club gaat de nieuwe verbintenis binnenkort officieel wereldkundig maken. Voor hoeveel jaar hij precies gaat bijtekenen, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het om meerdere jaren gaat.

Myles-Skelly werd in maart beloond voor zijn ontwikkeling met zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland. In de wedstrijd tegen Albanië was hij bovendien trefzeker, waarmee hij de jongste doelpuntenmaker ooit werd in het shirt van the Three Lions.

The Gunners staan bovendien op het punt om het contract van Ethan Nwaneri te verlengen, meldt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert is dat ‘een kwestie van tijd’.

Naast Lewis-Skelly en Nwaneri is Arsenal ook bezig met de contractverlengingen van Bukayo Saka, William Saliba en Leandro Trossard.

Met Gabriel Magalhaes werd onlangs al een belangrijke speler langer binnenboord gehouden. De Braziliaan ligt tot medio 2029 vast in het Emirates Stadium.