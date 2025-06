Arsenal gaat 'duurste doelman ter wereld' binnenhalen

Arsenal staat op het punt een akkoord te bereiken met Chelsea over de komst van Kepa Arrizabalaga. De dertigjarige doelman moet bij de Londenaren de nieuwe stand-in worden achter eerste keeper David Raya.

Met Joan García op weg naar Barcelona moest Arsenal doorschakelen, en Kepa stond al langer op het verlanglijstje. De Spanjaard heeft een afkoopclausule van 5 miljoen pond (ongeveer 5,9 miljoen euro) in zijn contract bij Chelsea en is daarom een betaalbare optie.

Afgelopen seizoen stond Kepa onder de lat bij Bournemouth, waar hij als huurling uitgroeide tot eerste doelman. In 35 Premier League-wedstrijden hield hij negen keer de nul, een belangrijk aandeel in de solide defensie van de club.

Arsenal had vorig seizoen te maken met wisselingen onder de lat. Aaron Ramsdale vertrok naar Southampton en werd tijdelijk vervangen door de Braziliaan Neto, die na zijn huurperiode weer terugkeerde naar Bournemouth.

Kepa was al eerder onderwerp van gesprek binnen de scoutingstaf van Arsenal. Zijn ervaring bij clubs als Chelsea en Real Madrid, én zijn acceptatie van een rol als tweede keus, maken hem interessant voor manager Mikel Arteta.

David Raya blijft de onbetwiste nummer één, maar Kepa is bereid om de concurrentiestrijd aan te gaan. Die houding wordt gewaardeerd in Noord-Londen, waar ook naar de balans binnen de kleedkamer wordt gekeken. Bij Chelsea en Real Madrid stond Kepa eerder al in de schaduw van andere keepers, zoals Édouard Mendy en Andriy Lunin.

Kepa heeft nog altijd het record van duurste doelman ter wereld in handen. De goalie werd in 2018 voor liefst 80 miljoen euro door Chelsea overgenomen van Athletic Club.